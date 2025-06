CNBC informuje, że niektóre firmy, działające w bardziej wrażliwych politycznie dziedzinach, zgłaszają poważne obawy dotyczące dobrostanu swoich pracowników w USA. Firmy wydają swoim pracownikom nowe wytyczne dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych, takie jak zalecenie zabierania ze sobą „wyczyszczonych” urządzeń elektronicznych, wjazd do USA przez Kanadę, a także zachęcanie do uczestnictwa w amerykańskich wydarzeniach lub konferencjach wyłącznie online, jeśli to możliwe.

Podróże służbowe do USA są niebezpieczne?

Podróże służbowe są znaczącym źródłem dochodów dla gospodarki USA. Według raportu opublikowanego przez Global Business Travel Association (GBTA) w zeszłym roku, całkowite wydatki w tym sektorze wygenerowały łącznie 421 miliardów dolarów i 119 miliardów dolarów przychodów podatkowych w 2022 r., ostatnim roku, w którym dostępne były pełne dane. Dochody te pochodzą z szacowanych 429,9 mln podróży służbowych, które wspierają 6 mln miejsc pracy.

Podróże służbowe są również kluczowym źródłem dochodów dla branży lotniczej, generując w wielu przypadkach od 50 proc. do 75 proc. zysków dla linii lotniczych.

W badaniu 900 globalnych firm, w których podróże były stałym elementem biznesu, przeprowadzonym przez GBTA w kwietniu, 29 proc. respondentów stwierdziło, że spodziewa się spadku wolumenu podróży służbowych w swoich firmach w 2025 r. w wyniku polityki USA dotyczącej zarówno podróży, jak i ceł. Badanie wykazało również spadek ogólnego optymizmu w sektorze.