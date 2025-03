Polskie Porty Lotnicze mają nowego prezesa

To jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Macieja Laska, pełnomocnika rządu ds. CPK.Od lipca 2024 roku Chaberski był dyrektorem jego biura w Ministerstwie Infrastruktury. Ma 40 lat. Od 28 listopada do 3 marca był p.o. prezesa Polskiej Grupy Lotniczej (PGL), przewodniczącym rady nadzorczej spółki.

Reklama

Kim jest Łukasz Chaberski, nowy szef PPL?

Skończył studia licencjackie z zakresu europeistyki oraz studia magisterskie na kierunku Lotnictwo na Akademii Obrony Narodowej. Absolwent magisterskich studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim. MBA zrobił w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

W latach 2008-2010 pracował najpierw jako specjalista do spraw integracji europejskiej, a potem jako specjalista do spraw nawigacji w PLL LOT. Stamtąd przeszedł na stanowisko starszego specjalisty do ówczesnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. A od 2014 do 2017 kierował działem rozwoju transportu lotniczego w Departamencie Lotnictwa przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W 2017 był już zastępcą dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.W marcu 2023 roku wszedł do rady nadzorczej Polskich Portów Lotniczych. Czasowo pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki.

W maju 2024 został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej , a od 27 listopada został jej przewodniczącym. 28 listopada, po wielkiej awanturze z odwołaniem prezesa LOT-u, Michała Fijoła, delegowano go do czasowego pełnienia obowiązków prezesa PGL, skąd niespodziewanie został odwołany 3 marca.