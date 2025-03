Jak na razie tylko LOT utrzymuje z południowo-mazowieckiego portu stałe połączenie. To rejsy do Rzymu. A 26 marca poleci ostatni samolot Wizz Aira do cypryjskiej Larnaki.

Od sezonu letniego dojdą jeszcze obsługiwane przez LOT rejsy do greckiej Prewezy, stolicy Albanii – Tirany, oraz ostatnio ogłoszonej — Barcelony, która może okazać się bardzo trafionym kierunkiem, zwłaszcza gdy ceny biletów będą niższe od lotów z warszawskiego Lotniska Chopina. W ten sposób LOT będzie mógł lepiej zaspokoić letni popyt na loty do Hiszpanii. Przy tym, jak wynika z systemu rezerwacyjnego podróż z Radomia do Barcelony rejsem inauguracyjnym 14 czerwca i powrót po 2 tygodniach jest tańsza o 100 złotych, niż z Warszawy.

Z Radomia do Barcelony

Rejsy LO2213 realizowane będą raz w tygodniu, w soboty, o godz. 7.15. Wylot z Barcelony zaplanowany jest na 11.15. Trasę mają obsługiwać Boeingi 737 MAX 8 bądź 737-800. — To kolejny krok w rozwoju naszej siatki połączeń, który uzupełnia ofertę całorocznych rejsów do Rzymu oraz sezonowych do greckiej Prewezy - mówił – powiedział Robert Ludera, dyrektor biura siatki i aliansów w Locie.

Oprócz tego latem 2025 z Radomia będzie można polecieć z biurami podróży do dwóch egipskich kurortów — Szarm el Szejk i Hurghady, oraz do tureckiej Antalii.