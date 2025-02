Chociaż Air Force One, kiedy by nie stał się wreszcie gotowy do prezydenckich podróży, i tak będzie Boeingiem. Tyle że może być pozyskany z rynku i odpowiednio wyposażony przez innego dostawcę. Pytanie tylko, czy zgodzi się na to amerykański Secret Service.

Boeing ma problemy. Sama bliskość Waszyngtonu nie wystarczy

Ale niepokoić może tonm w jakim prezydent USA Donald Trump zaczął wypowiadać się o Boeingu, firmie, która aż 42 proc. swoich wpływów ma z kontraktów rządowych. I oczywiście chodzi o zbrojeniową część koncernu, a nie produkcję samolotów cywilnych.

Waga państwowych kontraktów była jednym z powodów, dla których Boeing w 2022 roku przeniósł swoją siedzibę z Chicago do Arlington pod Waszyngtonem, tak aby być blisko Pentagonu. To może teraz nie wystarczyć. Zwłaszcza, że administracja Trumpa zapowiada powszechne cięcie wydatków.

Zniecierpliwienie prezydenta opóźnieniami w dostawach Air Force One i sugestie, że jego administracja może w ogóle zrezygnować z dostawy nowych maszyn oraz postawić na przeróbki tych, które są już gotowe, źle wróży przyszłym kontaktom.