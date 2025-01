Uwaga na mercedesy z USA

– Znaczący udział w grupie aut sprowadzonych z rynku amerykańskiego mają samochody producentów europejskich, zwłaszcza Mercedesy i BMW. Są także Lexusy w amerykańskich wersjach. Niestety, nasze dane pokazują, że brak weryfikacji historii pojazdów sprowadzanych z USA, np. z uwagi na rosnącą liczbę samochodów po kradzieży, okazuje się bardziej ryzykowny niż w jakimkolwiek innym przypadku – powiedział „Rzeczpospolitej” Matas Buzelis, ekspert motoryzacyjny w carVertical.

Według Instytutu Samar w 2024 r. do Polski zostało sprowadzonych w sumie prawie 968 tys. używanych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Prywatny import samych aut osobowych przekroczył 880 tys. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Ich średni wiek przebija poziom 12 lat, co jest dużym powodem do niepokoju. – Starsze samochody zazwyczaj wykazują wyższą awaryjność i cechują się niższym poziomem bezpieczeństwa, co może prowadzić do większej liczby wypadków oraz wyższych kosztów napraw dla właścicieli – stwierdza Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora sieci sieć centrów samochodowych AAA Auto. W statystykach Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego dotyczących prywatnego importu zaledwie mniej niż jedna dziesiąta sprowadzanych aut liczy poniżej czterech lat.

Polski rynek używanych samochodów najbardziej ryzykowny

Tymczasem z prognoz Samaru wynika, że w 2025 roku oferta na polskim rynku wtórnym jeszcze się zwiększy. – Zakładamy wzrost na poziomie ponad 4 proc., co przełoży się na import ok. 1 miliona aut używanych – przewiduje Samar. Byłby to z jednej strony efekt większej podaży samochodów z drugiej ręki za granicą, gdyż zwiększenie produkcji aut po okresie wyhamowania jej przez pandemię zachęciło klientów w Europie Zachodniej do wymiany pojazdów. Z drugiej – skutek postępującej elektryfikacji, skłaniającej część posiadaczy samochodów spalinowych do wymiany ich na elektryczne.

Czytaj więcej Na prąd Porsche weryfikuje plany elektryfikacji. Szansa na powrót spalinowego Macana Porsche weryfikuje plany związane z elektryfikacją, co może się przełożyć na zwiększenie liczby modeli nowego Macana o wersje hybrydowe i benzynowe. Na decyzję wpływa niepewność związana z rynkiem pojazdów elektrycznych.

To raczej niekorzystny scenariusz, zważywszy na wyjątkowo duży udział w imporcie aut po wypadkach i kolizjach. Według udostępniającej historię rejestrowanych w Europie pojazdów firmy Carfax Europe Polska okazuje się tym europejskim rynkiem, na który trafia zdecydowana większość samochodów uszkodzonych. – Są inne kraje, jak Litwa i Gruzja, które odczuwają podobne konsekwencje tego złego importu, ale to Polska jest nim dotknięta wyjątkowo mocno – podkreśla Marcel Rotzoll, rzecznik Carfax Europe.

Zaczynamy bać się diesli

W rankingach popularności sprowadzanych marek i modeli niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, w przypadku modeli rywalizowały w ubiegłym roku trzy: Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4. Samar podaje, że rośnie import osobowych modeli elektrycznych. W 2024 roku zarejestrowano blisko 5,5 tys. takich aut, o 40 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ich atutem jest wyjątkowo duży spadek ceny w stosunku do samochodów nowych, bo wartość rezydualna elektryków maleje wyjątkowo szybko – według analiz brytyjskiego serwisu Choose my Car po pierwszych trzech latach użytkowania kurczy się o ponad połowę.