Ci, którzy zostaną w Boeingu będą mieli lepsze warunki pracy. Otrzymali już bonus w wysokości 12 tys. dol. za ratyfikację nowego układu zbiorowego, gwarancję wypłaty 5 tys. dol. w momencie przechodzenia na emeryturę oraz 38 proc. podwyżki podstawowego wynagrodzenia rozłożone na 4 lata. Od 1 stycznia 2025 wynagrodzenia wzrosną o 13 proc.

Kłopoty Boeinga zaczęły się na długo przed strajkiem

Strajk kosztował Boeinga 100 mln dol dziennie utraconych przychodów. Ale zanim jeszcze strajk się zaczął, Boeing był w wizerunkowej i finansowej rozsypce. Niegdyś był dumę Ameryki, ale od stycznia 2024, czyli od incydentu ze źle umocowanymi drzwiami w B737 MAX-9 Alaska Airlines, jest firmą borykającą się z potężnymi kłopotami.

Wtedy za naprawę giganta z Seattle zabrał się regulator rynku lotniczego — FAA, który stwierdził, że jest zmuszony postawić swoich ludzi do kontroli jakości na taśmach montażowych. Wyszło wówczas na jaw, że procedury bezpieczeństwa nie były przestrzegane, a pracownicy, którzy informowali o niedociągnięciach byli wyrzucani z pracy. FAA zdecydowała się wówczas na ograniczenie tempa produkcji samolotów w zakładach Boeinga.

Boeing ściąga pieniądze z rynku i stawia na oszczędności

Kłopoty finansowe zmusiły Boeinga do sprzedaży pakietu akcji, na które pojawił się ogromny popyt. Zarząd oczekiwał, że przyniesie on ok. 19 mld dol. gotówki, tymczasem ta kwota wzrosła do 21 mld. Te pieniądze zostaną wykorzystane do spłacenia najpilniejszego zadłużenia, stworzenia funduszu, z którego będą pokrywane wydatki oraz niezbędne inwestycje.

Poza tym już za prezesury Kelly'ego Ortberga, który przejął stery koncernu na początku sierpnia 2024, Boeing ściął drastycznie wydatki marketingowe i reprezentacyjne.

Jeszcze w czerwcu 2024, podczas konferencji IATA w Dubaju, koncern sponsorował to wydarzenie, z wystawnym bankietem włącznie. Ale to było jeszcze za prezesury Davida Calhouna. Za Ortberga nie było już Boeinga ani podczas Routes 2024 w Bahrajnie, ani na salonie lotniczym w Chinach.