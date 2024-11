W 2032 r. ma zostać uruchomione lotnisko Centralne w Baranowie

Pełnomocnik ds. CPK zaznaczył, że koszt rozbudowy lotniska w Warszawie poniesie sam inwestor, czyli PPL. Z wcześniejszych informacji wynika, że może to być kwota ok 2 mld zł. Maciej Lasek wyjaśnił, że inwestycja planowana jest w taki sposób, by nie pochłaniała tych środków, których później nie będzie można zamortyzować. - Nie chodzi o to, żeby był tam niski standard obsługi pasażerów, ale nie musimy planować tego standardu na najbliższe kilkanaście lat, bo w 2032 r. będzie oddane nowe lotnisko w Baranowie - dodał minister.

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. port obsłużył 18,5 mln podróżnych. W miesiącach letnich 2024 r. ich liczba przekraczała 2 mln miesięcznie. A wiadomo, że wkrótce pojawią się tam nowi przewoźnicy, w tym linie arabskie – Etihad i Air Arabia.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane między Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany wyjściowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w dalszej przyszłości mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt tej inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.