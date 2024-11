Spadł zysk Wizz Aira. Ale ma być lepiej

— To były połączenia średniodystansowe, rotacje na nich są znacznie dłuższe niż w przypadku rejsów europejskich, nie wspominając nawet o innych zagrożeniach. Bo sytuacja geopolityczna jest tam bardzo niestabilna. Zawsze może się okazać, że wysyłamy tam samolot, a doszło do jakiegoś niebezpiecznego wydarzenia. Dlatego znacznie rozsądniej z operacyjnego i finansowego punktu widzenia jest postawienie na krótsze rotacje. Wtedy będziemy w stanie przewieźć dwukrotnie tyle pasażerów. Nie zmienia to faktu, że rynek bliskowschodni pozostaje dla nas ważny i przyszłościowy, ale w tej chwili głównie obsługujemy go przez Wizz Air Abu Dhabi – tłumaczył wcześniej Jozsef Varadi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Czy w tej sytuacji wynik finansowy za II półrocze ma szansę na poprawę?

Nie natychmiast, chociaż Jozsef Varadi wierzy, ze koszty związane z uziemieniem samolotów zostaną skompensowane przez większą efektywności wykorzystania floty oraz odszkodowanie od Pratta&Whitney.. — Najważniejsze jest to, że poziom rezerwacji od końca września nie wykazuje żadnego spadku, jaki jest zazwyczaj o tej porze roku. Oczekujemy więc korzystnej sytuacji na rynku, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych — mówił prezes Wizz Aira. Garry J Gowers, analityk JP Morgan nie ma zastrzeżeń do takiej prognozy . „Wyraźnie widać, że Wizz Air koncentruje teraz raczej na zagęszczeniu ruchu na najważniejszych rynkach, niż na szukaniu możliwości otwierania nowych połączeń. Taka strategia powinna przynieść korzyści” napisał w nocie o inwestorów.

Czytaj więcej Transport Prezes Wizz Aira: geopolityka i pogoda to powody opóźnienia lotów Samoloty się spóźniają, bo wojna zmieniła trasy, a w Europie Zachodniej i Południowej kontrolerów lotów jest za mało. Na dodatek pogoda mocno daje się ostatnio we znaki.

Z tym, że niższy zysk Wizz Aira wpisuje się w ogólną tendencję na rynku, a podobne problemy mają również Ryanair ( między innymi z powodu opóźnionych dostaw samolotów B737 MAX), oraz Air France KLM.

To nie koniec niepowodzeń węgierskiej linii

Sąd w Luksemburgu oddalił skargę Węgrów na warunki udzielenia pomocy publicznej rumuńskiemu przewoźnikowi Tarom, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską, jako zgodna z prawem. Chodziło tutaj o 2 mln euro, jakie otrzymał Tarom w formie rekompensaty za ograniczenia w podróżach wprowadzone przez władze w Bukareszcie podczas pandemii Covid-19. Tymczasem sąd nawet nie zdecydował się na otwarcie dochodzenia, uznając, że pomoc została udzielona zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jedyne, co pozostaje w tej chwili Wizz Airowi, to zaskarżenie tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rynek rumuński jest dla węgierskiej linii strategiczny i jest porównywany z rynkiem polskim.