33 tysiące inżynierów i mechaników Boeinga zatrudnionych w Stanach Waszyngton i Oregon nie przyjęło poprawionej oferty pracodawcy. Domagają się 40-procentowej podwyżki, Boeing oferuje im 30 proc. rozłożonej na 4 lata. I wyższe bonusy za podpisanie umowy.

„To o wiele za mało” — odpowiadają strajkujący. Zarzucają także pracodawcy, że ogłosił swoją ofertę publicznie, zamiast wcześniej przedstawić ją stronie społecznej.

Nie zamierzają w ogóle nad nią głosować, mimo że Boeing ostrzega: propozycja jest aktualna do końca tego tygodnia. „Boeing nie ma żadnego prawa do tego, aby decydować, kiedy i czy w ogóle mielibyśmy głosować. Firma odmówiła nam spotkania, aby przedyskutować tę ofertę, więc nie zamierzamy głosować w ten piątek, jak Boeing na nas naciska” — czytamy w oświadczeniu International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM).

Strajk w Boeingu trwa od 13 września

Boeing ze swojej strony poinformował, że po dwóch tygodniach negocjacji, w których uczestniczyli również federalni mediatorzy, a które zakończyły się niepowodzeniem przedstawił bardzo dobrą i ostateczną ofertę, która była lepsza od poprzedniej i wzięto w niej pod uwagę sugestie strony związkowej oraz innych pracowników.