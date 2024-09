Czytaj więcej Transport Miał być przełom, ale go nie ma. Boeing nie przekonał regulatora Boeing przedstawił program zmian w procesie produkcji samolotów cywilnych i nowe zasady bezpieczeństwa. Liczył na to, że regulator rynku lotniczego zniesie nakaz ograniczeń w liczbie produkowanych samolotów. Nie udało się.

Będą kolejne opóźnienia w dostawach samolotów

Ten strajk jest kolejnym ciosem w Boeinga, który do tej pory nie jest w stanie uporać się z nagromadzonymi problemami. Największe z nich to oczywiście dwie katastrofy B737 MAX8 w 2018 i 2019 roku (zginęło wówczas łącznie 346 osób) oraz błędy w montażu drzwi-zaślepki w B737 MAX9 w styczniu 2024 r. (incydent bez ofiar śmiertelnych). Oba incydenty miały fatalne skutki finansowe dla Boeinga, nie mówiąc o utraconej reputacji.

Te incydenty doprowadziły do spraw sądowych, a regulator amerykańskiego rynku lotniczego (FAA) narzucił Boeingowi kontrolera, który nadzoruje produkcję samolotów.

Obecny strajk oznacza kolejne opóźnienia w dostawach nowych samolotów. A to z kolei odsunie w czasie napływ gotówki, której Boeing tak bardzo potrzebuje.

Dlaczego związek rekomendował przyjęcie porozumienia?

Jak to się więc stało, że związkowcy Boeinga odrzucili porozumienie, które wcześniej parafowali? Jon Holden w ostatnią niedzielę, rekomendując akceptację wynegocjowanych warunków przekonywał, że są „najlepsze, jakie udało się wynegocjować w historii bez konieczności strajkowania” .

- Zachęcaliśmy do akceptacji, ponieważ nie było żadnej gwarancji, że strajkiem osiągniemy cokolwiek więcej. Ale do was należy decyzja, którą uszanujemy, cokolwiek nie miałoby się wydarzyć. Osiągnęliśmy wszystko, co było do wywalczenia bez strajku. Ale to członkowie IAM mają w tej sprawie ostatnie słowo i ostateczną decyzję zostawiliśmy właśnie im. Tak powinny wyglądać negocjacje nowego układu zbiorowego. I okazało się, że wypowiedzieli się z wielką mocą ostatniej nocy. Zdecydowali się postawić i walczyć o więcej, dla siebie, dla swoich rodzin, dla społeczności, w której żyją - mówił w CNN Jon Holden.