Decyzja EASA jest pierwszym publicznym sprawdzianem Floriana Guillermeta, niedawno mianowanego na stanowisko dyrektora tego urzędu. Incydent został szybko opanowany i nikt nie został ranny, ale sposób, w jaki zostanie wyjaśniony jest bardzo ważny dla Rolls-Royce'a i dla linii lotniczych, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo lotów.. Dyrektywę ogłoszono po godzinach rozmów, jak terminami technicznymi ustalić kryteria wymiany jakiejkolwiek części.

Producentowi silników zależy, by wszelkie naprawy wynikały z czynników technicznych, a nie z mniej wymiernej presji na linie lotnicze, stara się przypominać przewoźnikom, by stosowali poprawne procedury i narzędzia po fali doraźnych inspekcji. Przewoźnicy z kolei naciskami na RR i Airbusa, by dawali jasne wyjaśnienia, niektórzy prywatnie krytykowali brak informacji, gdy pasażerowie stawiali im wiele pytań. Airbus i RR odpowiadali na pytania przewoźników we czwartek podczas pierwszych zamkniętych briefingów od czasu incydentu z samolotem Cathaya. Pytano, jakich samolotów to dotyczy i o dostępność części do wymiany — pisze Reuter.

Problem także z silnikami A350-900

Dziennik „La Tribune” poinformował, że problem ognia w silnikach A350 dotyczy też mniejszych samolotów z tej rodziny, A350-900, co ogłosiła linia Malaysian Airlines.

W komunikacie przekazanym agencji AFP linia oświadczyła, że „jej flota A350-900 z silnikami Trent XWB-84 była niedawno celem prewencyjnej inspekcji, podczas której zidentyfikowano w jednym samolocie możliwy problem z przewodami paliwowymi wysokiego ciśnienia”.

Rolls-Royce potwierdził tej gazecie prewencyjną inspekcję, która nie mieści się w ramach zaleceń EASA z 5 września, malezyjski przewoźnik wymienił ten elastyczny przewód paliwowy. Było to działanie prewencyjne, problem szybko rozwiązano, więc ten samolot dostał zgodę na wznowienie pracy po spełnieniu ścisłych wymogów jego serwisowania — wyjaśnił przewoźnik.

Dyrektywa EASA dotyczy silników Trent XWB-97, które różnią się od XWB-84 koncepcją i systemem serwisowania. EASA wyjaśniła przy okazji, że na podstawie dostępnych informacji o obu jednostkach napędu, nie byłoby uzasadnione na tym etapie objęcie działaniami kontrolnymi silników XWB-84.