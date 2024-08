Przeszło jedna trzecia niemieckich dalekobieżnych pociągów była w lipcu opóźniona. W czerwcu prawie połowa. – Rozkłady jazdy nie są już kalkulowane, a jedynie szacunkowe” – mówi członek rady nadzorczej Deutsche Bahn cytowany przez Süddeutsche Zeitung. Jedną z przyczyn fatalnej punktualności niemieckiej kolei jest wart 45 mld euro program modernizacji 40 głównych linii kolejowych w Niemczech. Na czas robót budowlanych będą na wiele miesięcy zamykane.

Reklama

W tej sytuacji narzekający na polską kolej, gdzie także prowadzone są duże inwestycje w modernizację linii kolejowych, mogą się raczej cieszyć. Pod koniec I kwartału 2024 r. punktualność PKP Intercity wzrosła do 82,4 proc. z niespełna 75 proc. rok wcześniej. W drugim kwartale co prawda spadła do 80,6 proc., ale to i tak daleko lepiej od fatalnych wyników Deutsche Bahn. Polski przewoźnik zapowiada dalszą poprawę punktualności, tymczasem w Niemczech, gdzie modernizacja właśnie objęła jedną z najruchliwszych tras, takiej tendencji nie widać.



Czytaj więcej Transport Skandal na lotnisku w Monachium. Policja sprawdza kontrolę bezpieczeństwa Młody Norweg poleciał Lufthansą za darmo dwukrotnie z lotniska w Monachium. Poleciałby trzeci raz, również bez biletu, tym razem z Hamburga. Ale samolot był pełen.

Prace rozpoczęły się od 70-kilometrowej linii Riedbahn łączącej Frankfurt nad Menem z Mannheim, po której każdego dnia kursuje ok. 300 pociągów. – Przełączniki, sygnalizatory i linie energetyczne są tam bardzo zniszczone, stale ulegają uszkodzeniom, w rezultacie prawie każdy pociąg na Riedbahn jest opóźniony, co wpływa na ruch kolejowy w całym kraju – podaje Deutsche Welle.

Kolej to już narodowy kłopot Niemiec

Problemy z przepełnieniem, odwoływaniem i opóźnieniami pociągów mocno dały się we znaki już w czasie rozgrywek Euro 2024. Według Die Zeit, część austriackich kibiców miała przegapić nawet pierwszą połowę meczu z Francją, bo w ostatniej chwili wstrzymano ruch pociągów na torach. - Niemiecki system kolejowy w połączeniu z Euro 2024 stał się narodowym kłopotem i wydaje się, że na końcu tunelu nie ma światła – komentował Fortune. To, co mogło stać się okazją do pokazania najlepszych stron niemieckiej turystyki, przekształciło się w logistyczny koszmar, a koleje były w jego centrum.