Nowe zasady będą obowiązywały już od 1 września 2024 we wszystkich krajach UE, oraz w Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinie oraz Norwegii.

Zrzeszająca lotniska Airport Council International, siostrzana organizacja IATA jest zaskoczona. Z jednej strony rozumie, że bezpieczeństwo w transporcie lotniczym nie podlega negocjacjom, ale krytykuje krótki czas komunikowania nowych obostrzeń.

Nowoczesne skanery przyspieszały kontrolę na lotniskach

Kolejne lotniska w Europie w ostatnich miesiącach inwestowały w nowoczesne skanery C3, które pozwalały wykryć niebezpieczne substancje znajdujące się w bagażu podręcznym pasażerów przechodzących przez kontrolę bezpieczeństwa. Jeśli pasażer o tym wiedział wcześniej, to mógł na przykład nie tylko włożyć do torby podręcznej np. półlitrową butelkę wody, kupionej w tańszym sklepie, ale i chociażby kosmetyki w większych opakowaniach. Nie było potrzeby także wyjmowania większych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, czy laptopy.

Wróci limit 100 ml pojemności płynów w jednym opakowaniu

Czyli zniknie główna korzyść z montowania skanerów polegająca na znaczącym przyspieszeniu kontroli pasażerów i wrócą kolejki do kontroli na lotniskach w Niemczech, Szwecji, Holandii, we Włoszech, Irlandii, na Litwie, Malcie gdzie zamontowano C3. Wszędzie tam zarządzający lotniskami będą teraz musieli zatrudniać nowych pracowników kontroli bezpieczeństwa, co jest związane z wieloma formalnościami. Wszystko to wydarza się jeszcze podczas trwania szczytu przewozów lotniczych w Europie