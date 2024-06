Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Michael O'Leary: Warto być miłym dla pasażera Kiedy podrożeje paliwo, na rynku pozostanie pięciu dużych przewoźników – Lufthansa, Air France/KLM, International Airlines Group, Ryanair i EasyJet. Co będzie z resztą? Nie wiem – mówi Danucie Walewskiej prezes Ryanairu Michael O'Leary.

Małe pocieszenie, że jest to problem nie tylko polski. I podobne incydenty zdarzają się na lotniskach na całym świecie. Tyle, że nie w takim natężeniu. I są tam ostro karane. Niewielkie jest prawdopodobieństwo, aby ktoś pozwolił sobie na takie wygłupy na lotnisku amerykańskim, bo tam służby w swoich procedurach są całkowicie pozbawione poczucia humoru.

Pseudożarty traktowane z powagą. "W lotniskowych przepisach nie ma marginesu na takie zachowanie"

— Dla nas, to nie są żartownisie. To osoby nieodpowiedzialne. Przy tym najczęściej wcale nie są to ludzie bardzo młodzi. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zdarzają się wśród nich osoby czterdziestoparoletnie, jak i w wieku dobiegającym do siedemdziesiątki. Osoby podróżujące samotnie, ale i ojcowie np. trójki dzieci — mówi Dagmara Bielec, rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, której funkcjonariusze pełnią służbę nie tylko na Lotnisku Chopina, ale i w Modlinie, Łodzi, Bydgoszczy i Radomiu. — Co ciekawe, kiedy już pojawiają się nasi funkcjonariusze, takie osoby są już bardzo uprzejme, przekonują, że był to głupi żart. Tyle, że w lotniskowych przepisach nie ma marginesu na takie zachowanie. Są natomiast procedury — dodaje.



Czytaj więcej Transport Kary dla niesfornych pasażerów. 75 tys. dol. za ugryzienie stewardesy Amerykańskie linie lotnicze nie patyczkują się z pasażerami, którzy niewłaściwie zachowują się na pokładzie. Rosnącą liczbę przypadków awantur na pokładach samolotów notujemy także w Europie. Tylko Azjaci podróżują spokojnie.

Nie tylko Straż Graniczna zajmuje się takimi wybrykami. Wspiera ją w tym Policja, oraz Służba Ochrony Lotniska (SOL). A często do akcji muszą wkroczyć także pirotechnicy.

— Pracownicy lotniska mają spore poczucie humoru, ale z jednego nie żartujemy – z bezpieczeństwa. Pytanie o przedmioty niebezpieczne w bagażu jest wymagane przez polskie prawo, przedstawiciele firmy handlingowej obsługującej linię lotniczą muszą je zadać. Niektóre przedmioty codziennego użytku – na przykład silne powerbanki – mogą wywołać w luku bagażowym pożar, który na 10.000 metrów nad ziemią będzie trudny do ugaszenia. Pseudożarty na temat bomb, granatów czy broni w bagażu zawsze będą traktowane z powagą, a ich sprawcy muszą liczyć się z karami. Wszelkie fałszywe alarmy destabilizują pracę lotniska, angażują różne służby i powodują utrudnienia, czasem włącznie z opóźnieniem odlotu samolotu — tłumaczy Anna Dermont, rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych i stołecznego lotniska.