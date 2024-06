Rekordzista: dwie skargi na godzinę

Sytuacja ze skargami nie ulega poprawie, mimo że maszyny latające na Heathrow są coraz cichsze, a zarząd lotniska karze przewoźników generujących wyższy poziom hałasu.

W I kwartale 2024 r. statystyki są bardzo podobne do zeszłorocznych. Jak sprawdził zarząd lotniska 10 osób w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku zaprotestowało 15,062 tys. razy. Jedna z nich 6 tysięcy razy, czyli 2 razy na godzinę.

Brytyjski regulator ruchu lotniczego, Civil Aviation Authority, który zbiera te statystyki, bardzo przestrzega, aby Heathrow nie ustawało w wysiłkach zmniejszenia uciążliwości swojego sąsiedztwa. To dlatego podzielono operacje: przez połowę czasu operacji jeden pas wykorzystywany jest do startów, a drugi do lądowań, co pozwala na zmniejszenie hałasu. W połowie dnia następuje zmiana.

To protesty okolicznych mieszkańców wspieranych przez agencje ochrony środowiska spowodowały zarzucenie planów rozbudowy lotniska i powstania trzeciego pasa.