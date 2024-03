Katastrofa w Baltimore. Zerwane łańcuchy dostaw, koncerny liczą straty

Ten ruch przejmą również Filadelfia i Norfolk. Ale to z kolei spowoduje wzrost cen transportu. I będzie kolejnym impulsem do podwyżek po tym, jak z powodu ataków Hutich i somalijskich piratów większość statków z Azji płynących do Europy musi teraz przemieszczać się dłuższymi trasami opływając Afrykę. — Może rzeczywiście tak będzie, że zniszczony most będzie miał niewielki wpływ na gospodarkę amerykańską, ale dobitnie pokazuje nam to, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura i jak łatwo można zerwać łańcuchy dostaw — komentuje sytuację Mark Zandi, główny ekonomista w Moody’s Analytics.

I podkreśla, że wprawdzie rzeczywiście w krótkim czasie region wokół Baltimore ucierpi z powodu tego wypadku, a port będzie miał straty, to jednak pieniądze, jakie zostaną wydane na odbudowę Francis Scott Key Bridge będą stymulować gospodarkę miasta. — To jest taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia podczas katastrof naturalnych. Załamanie następuje dosłownie z dnia na dzień, ale potem rusza odbudowa, która zawsze stymuluje aktywność gospodarczą — uważa Mark Zandi.

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa komunikacyjna w USA: Most w Baltimore zawalił się po uderzeniu statku Długi na niespełna trzy kilometry stalowy most kratownicowy w pobliżu Baltimore w stanie Maryland zawalił się po tym, gdy w jedno z przęseł uderzył kontenerowiec. W momencie uderzenia na Francis Scott Key Bridge przebywali ludzie. Znajdujące się na moście samochody wpadły do rzeki. Trwa akcja ratunkowa.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział tuż po otrzymaniu informacji o katastrofie, że Baltimore może liczyć na wsparcie ze strony rządu federalnego, tak aby port mógł zostać otwarty tak szybko, jak to możliwe. — Przecież od tego portu jest uzależnionych 15 tysięcy miejsc pracy. I zrobimy ze swojej strony wszystko, co tylko jest możliwe, aby je uratować i pomóc tam zatrudnionych. Ale kiedy port zostanie ponownie otwarty? Tego nie jestem w stanie powiedzieć — mówił prezydent Biden.