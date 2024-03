Boeing 737 stracił fragment poszycia kadłuba. Nikt tego nie zauważył

Boeing, na pokładzie którego znajdowało się 139 pasażerów i sześciu członków załogi, wystartował z San Francisco. Samolot leciał na lotnisko Rogue Valley International Medford w Oregonie. Brak jednego z paneli poszycia zauważono dopiero w trakcie rutynowej kontroli technicznej po zakończeniu lotu. Maszyna jest eksploatowana od 1998 roku.

United Airlines zapowiada śledztwo

"Przeprowadzimy dokładne badanie samolotu i wykonamy wszystkie niezbędne naprawy przed jego powrotem do służby" – napisała w oświadczeniu linia United Airlines. Ma zostać przeprowadzone śledztwo, aby wyjaśnić przyczynę uszkodzenia. Zdarzenie to badają także Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) i Federalna Agencja Lotnictwa (FAA).

Według linii lotniczej nic nie wskazywało na żadne uszkodzenia samolotu podczas lotu, a samolot nie zgłosił sytuacji awaryjnej w drodze na lotnisko w Medford.

„Przeprowadzimy dokładne badanie samolotu i wykonamy wszystkie niezbędne naprawy, zanim wróci on do służby. Przeprowadzimy również dochodzenie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób doszło do tych szkód” – poinformowała linia lotnicza.