Linie lotnicze proponują podróż w nieznane. Nowy pomysł marketingowy

Pomysł okazał się trafiony, bo zgłosiło się już ponad 1000 chętnych i linia zamknęła promocyjną listę. Ostatecznie karty pokładowe zostaną wylosowane pomiędzy osoby, które się zgłosiły do programu. Dokąd polecą? SAS ma spory wybór, bo lata w 125 kierunkach, w tym np. do Atlanty, Bostonu, Chicago, Los Angeles, Miami, Nowego Jorku, San Francisco i Waszyngtonu, oraz na wiele lotnisk w samej Skandynawii oraz w Europie.

Na ciepło i na zimno

Z kolei Wizz Air inaczej zaprogramował swoje marketingowe podróże w nieznane. Jak powiedziała Marion Geoffroy, przedstawicielka węgierskiego przewoźnika w Wielkiej Brytanii, chętni będą musieli stawić się na lotnisku Gatwick 7 marca rano. Kilka dni wcześniej otrzymają informację czy mają zabrać ze sobą ubrania ciepłe, czy lekkie. I to wszystko. Żeby zakwalifikować się do programu, trzeba skorzystać ze strony Wizz Aira na Instagramie i tam się zarejestrować. Lista chętnych zostanie zamknięta w najbliższy czwartek, 22 lutego. Szczęśliwcy, którzy będą mogli zabrać ze sobą w podróż jedną osobę, zostaną poinformowani o wylosowaniu podróży, również poprzez wpis na Instagramie. Łącznie ich liczba sięgnie 70 osób. Dokąd mogą polecieć? Wizz Air z Gatwick lata do Maroka, Grecji, na Cypr, do Turcji oraz do Hiszpanii.

Wcześniej takie podróże w ramach kampanii reklamowej oferowała Lufthansa jako „niespodzianka LH”. Można wtedy było sobie wybrać port wylotu i program pobytu, np. zwiedzanie bądź zakupy. Dopiero po wykupieniu biletu, na kilka dni przed podróżą pasażer dowiadywał się, dokąd poleci. Ta niespodziankowa taryfa nie pozwalała na jakiekolwiek zmiany planów podróży. A Lufthansie umożliwiała zapełnienie miejsc w samolotach, gdzie nie było pełnego obłożenia.