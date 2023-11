Kreatywna księgowość Aerofłotu: nie lata do wielu krajów, a przychody rosną

Jak Aeroflot zwiększył swoje przychody?

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku grupa przewiozła łącznie 35,8 mln pasażerów, czyli o 14,6 proc. więcej niż w roku 2022. W trzecim kwartale przewieziono 14,9 mln pasażerów (+5,8 proc.).

Wzrost przychodów Aerofłot tłumaczy zwiększeniem ruchu na rejsach międzynarodowych: „Udało nam się zwiększyć liczbę samolotów wyrejestrowywanych z zagranicznych rejestrów, dzięki czemu w trzecim kwartale 2023 roku Aeroflot podwoił wielkość ruchu międzynarodowego w porównaniu do porównywalnego okresu 2022 roku” – wyjaśnił Czichanczin cytowany w komunikacie spółki. W rezultacie, jego zdaniem, do jesieni 2023 r. wielkość ruchu międzynarodowego „bardzo zbliży się” do 1 miliona pasażerów miesięcznie. Przychody Aerofłotu z transportu ładunków za dziewięć miesięcy wzrosły do ​​17 miliardów rubli. (+21,7 proc.).

Grupa przyznaje, że w wyniku tego, że w Rosji znacznie podrożało paliwo lotnicze (pomimo, że jest produkowane przez rosyjskie firmy z wydobywanej w Rosji ropy -red.), a także dlatego, że wzrosły podatki lotniskowe, koszty konserwacji i napraw samolotów, to wydatki grupy za pierwsze dziewięć miesięcy zwiększyły się o 30,5 proc., do 370,5 miliarda rubli. W tym Aerofłot wydał na paliwo do samolotów 155,6 mld rubli, czyli o 25,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Ropa rosyjska, a paliwo drogie

Koszty utrzymania samolotów grupy zwiększyły się o 57,4 proc., do 15,5 mld rubli. Firma nie ma dostępu do autoryzowanych serwisów i części zamiennych rozbiera więc stare samoloty na części, a także sprowadza je za pośrednictwem spółek z Chin czy ZEA płacąc wyższe ceny.

Wydatki na serwis i części znacznie wzrosły w drugim i trzecim kwartale – przyznał w komunikacie Aerofłot. Wynika to z faktu, jak tłumaczy przewoźnik, że w zeszłym roku Aerofłot przesunął szereg form obsługi samolotów na późniejsze okresy – „w czasie tworzenia nowych logistycznych łańcuchów dostaw komponentów”.