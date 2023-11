Rosyjscy oligarchowie nadal legalnie latają swoimi biznesjetami

Przed agresją Rosji na Ukrainę Władimir Jewtuszenkow latał po świecie swoim boeingiem B737. Odwiedzał francuską Riwierę, odpoczywał na Malediwach i Seszelach, załatwiał interesy w wielu stolicach i w światowych ośrodkach finansów. W tym roku musiał zrezygnować z modnych miejsc, ale jego samolot lądował kilka razy w Kirgistanie, Kazachstanie, na Białorusi, także w Chinach — wynika z danych portalu Flightradar 24.

Reklama

Reklama

Wpisani do nowego rejestru

Zachodnie sankcje mocno ograniczyły rosyjskim oligarchom swobodę podróżowania po świecie. Ale znaleźli oni sposoby, jak korzystać ze swoich samolotów w znacznie ograniczonym zakresie. Boeing Jewtuszenkowa był jedną z co najmniej 50. takich maszyn, które po rosyjskiej agresji na Ukrainę zostały przerejestrowane. Znalazły się one we wcześniej niepublikowanym rosyjskim rejestrze samolotów, do którego dotarł Reuter.

Kilka z tych repatriowanych prywatnych maszyn należało do polityków i ludzi biznesu — poinformowały dwie osoby wysoko postawione w rosyjskim sektorze lotnictwa, które wypowiadały się anonimowo, bo nie wolno im rozmawiać z mediami. Powiedziały też, że Jewtuszenkow osobiście korzystał z B737, który do ubiegłego roku miał na kadłubie logo założonej przez siebie firmy, konglomeratu AFK Sistema — widać to na zdjęciach portalu Jetphotos. Formalnie przekazał kontrolę nad Sistemą po nałożeniu na niego w ubiegłym roku sankcji przez Wielką Brytanię. Jest jednak nadal głównym udziałowcem tej firmy.

Czytaj więcej Biznes Czesi zajmują majątek oligarchy, w tym luksusowy hotel w Karlowych Warach Czeskie władze zablokowały konta i przejęły majątek rosyjskiego oligarchy Władimira Jewtuszenkowa. On sam i jego syn Feliks trafili na czeską czarną listę. Hotel Savoy Westend w Karlowych Warach przestał przyjmować gości.

Otwarte Turcja i Dubaj

Jewtuszenkow nie zgodził się odpowiedzieć na pytania dotyczące samolotu, także na te, czy korzysta z niego. Rosyjski urząd lotnictwa Rossawiacja i resort transportu nie zareagowały na prośby o komentarz. Nie ma też informacji, by firmy związane z takimi samolotami naruszyły jakieś sankcje sprowadzeniem tych samolotów do Rosji i wykonywanymi lotami.