Na polskim rynku wtórnym rośnie oferta samochodów dla firm

opinia partnera cyklu aures holdings Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO Trzy lata temu powszechnym było przekonanie, że przedsiębiorcy kupują głównie nowe samochody. Okazuje się jednak, że po pandemii przedsiębiorców niepokoją dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, w zdecydowanej większości przypadków na nowe samochody trzeba czekać, nawet przez wiele miesięcy. A po drugie, nowe samochody drastycznie zdrożały – jak większość towarów – i to o dziesiątki procent. W kategoriach cenowych, w których przedsiębiorcy przyzwyczaili się kupować swoje samochody, nowe auta są albo znacznie droższe, albo gorszej jakości lub gorzej wyposażone.

W szybko zmieniającym się otoczeniu, przedsiębiorcy nie chcą czekać! I tak jak było wcześniej, muszą otrzymać taki sam niezawodny, należycie wyposażony samochód, w oczekiwanym przedziale cenowym. Weterynarz bowiem nie może czekać, aż będzie mógł pojechać i zbadać chore zwierzę. Instalatorzy paneli fotowoltaicznych nie mogą czekać na samochody, gdy popyt na ich usługi wzrośnie. Rolnicy nie mogą czekać tygodniami na zbiory, bo dziś nie są w stanie pobrać próbek z pól.

W rzeczywistości przedsiębiorcy szukają kompletnego rozwiązania dla swojej mobilności, a nie samochodów! Chcą kupować, sprzedawać, wynajmować, chcą działać! Dzisiejszy biznes samochodów używanych oferuje zatem auto jako usługę, a nie jako produkt. Jednak tylko silny gracz z kilkoma podstawowymi warunkami wstępnymi jest w stanie zapewnić odpowiednią ofertę samochodów używanych dla przedsiębiorców: zawsze musi być dostępna wystarczająca liczba różnych typów samochodów, odpowiednie usługi finansowe, w tym ubezpieczenia, jak również międzynarodowa obecność w połączonym obszarze biznesowym Europy Środkowej.

W AURES Holdings segment przedsiębiorców jest obecnie oddzielnym kanałem sprzedaży, na który zwracamy szczególną uwagę. A jaki jest nasz typowy klient korporacyjny? Około 15 proc. naszej sprzedaży trafia do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i do segmentu korporacyjnego. Najwięcej klientów pochodzi z branży budowlanej (20 proc.), a następnie z branży transportowej, hurtowej i detalicznej. Klienci zajmują się głównie mniejszymi flotami, ale oferujemy również kompleksowe rozwiązania. Obsługujemy zarówno firmy o obrotach do 5 mln zł, jak i klientów korporacyjnych o obrotach rzędu 250 mln zł. W segmencie korporacyjnym 35 proc. to podmioty zatrudniające sześciu lub więcej pracowników. Firmy zatrudniające dziesięciu lub więcej pracowników stanowią 20 proc. Aż 64 proc. firm w segmencie jednoosobowej działalności gospodarczej to firmy o obrotach do 500 tys. zł. Ponad 50 proc. klientów nie ma skonkretyzowanego zdania na temat wyboru samochodu – więc nasi eksperci pomagają im w tym wyborze.

Mówi się, że samochód to kwestia średnioterminowej konsumpcji. To trochę zniekształca naszą wizję tego, jak odbywa się zakup samochodu: w końcu kosztuje on sporo pieniędzy i chce się go mieć przez dłuższy czas. Dlatego klienci dokładnie rozważają zakup, porównują, starannie analizują dostępne oferty – i wahają się. Segment klientów korporacyjnych coraz częściej pokazuje nam odwrotny obraz branży samochodów używanych: chodzi o zaspokojenie potrzeby mobilności zgodnie z rozwojem organizacji. Skoki popytu – takie, jak dostawy żywności i innych towarów podczas Covid-19 – mogą być obsługiwane tylko przez silnego partnera, który w danym momencie ma wystarczającą liczbę pojazdów i powiązanych usług. Chcemy być długoterminowym partnerem dla przedsiębiorców i organizacji korporacyjnych. Nie chodzi nam tylko o jeden zakup. Chcemy również odkupić ich starsze samochody. ∑

Używany na raty

Przedsiębiorcy mogą z powodzeniem szukać ciekawych ofert w programach importerów samochodów, którzy oferują w salonach dilerskich lub na platformach internetowych także sprawdzone samochody używane, jak np. Das Welt Auto, Toyota Pewne Auto, Audi Select, BMW Premium Selection, Volvo Selekt. Warto również przeglądać oferty dużych sieci autokomisów, które przyjmują samochody według określonych kryteriów i dokładnie je sprawdzają od strony technicznej przed wystawieniem do sprzedaży, jak np. AAA Auto.

Przy kupnie używanego samochodu dla firmy bardzo ważna jest możliwość wyboru rodzaju finansowania pojazdu. Duzi sprzedawcy oferują różne warianty. W grę wchodzi m.in. najem czy leasing, dzięki którym można płacić wygodne raty, niestanowiące dużego obciążenia dla budżetu. Przedsiębiorcy korzystający z takich form finansowania zyskują zarazem możliwość optymalizacji podatkowej, a samo rozliczanie kosztów jest zdecydowanie wygodniejsze niż przy kupnie auta. Uzyskuje się także dostęp do pakietu serwisowego, dzięki któremu może korzystać z auta bez ponoszenia kosztów napraw czy wymiany opon.

Wybór pewnego sprzedawcy zmniejsza ryzyko nietrafionego zakupu, zwłaszcza że polski rynek wtórny jest zalewany autami sprowadzanymi z zagranicy, w dużej części niesprawdzonego pochodzenia. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, po trzech pierwszych kwartałach 2023 r. rejestracje sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych zbliżyły się do 545,8 tys. sztuk. Niekorzystnie przedstawia się struktura ich wieku: auta liczące powyżej dziesięciu lat mają w prywatnym imporcie udział na poziomie 62,2 proc., te w wieku od czterech do dziesięciu lat – 30,1 proc., a jedynie 7,7 proc to samochody mające mniej niż cztery lata.

Rynek jest jednak niestabilny. Według AAA Auto liczba oferowanych do sprzedaży aut we wrześniu 2023 r. zmalała w stosunku do sierpnia o niecałe 1 tys., do niewiele ponad 199 tys. Na podobnym jak miesiąc wcześniej poziomie pozostała mediana ceny, która we wrześniu wyniosła 32,9 tys. zł. Nadal utrzymuje się trend spadku średniej przebiegu, która we wrześniu wyniosła 176,6 tys. km (177 tys. km w sierpniu) oraz średniej wieku – 11,6 lat (11,7 lat w sierpniu).

Najpopularniejszym modelem oferowanym na rynku wtórnym we wrześniu był Opel Astra, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf, na trzecim – Audi A4.