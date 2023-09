Airbus otwiera nowy dział. Ambitne plany koncernu

Prezes przewoźnika Ben Smith powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu zamówienia: - Zakładamy. że zakaz przelotów nad Rosją będzie dla nas przynajmniej średnioterminowy.

Wyjaśnił też, że A350 wygrały z odpowiednimi wersjami B787 pod względem zasięgu albo wielkości ze względu na kształt sieci połączeń z pominięciem Ukrainy, a większy samolot Boeinga B777X nie uzyskał jeszcze certyfikacji i nie będzie dostępny w czasie wymaganym przez AF-KLM.. Obiecał jednak przyjrzeć się nowej maszynie z USA, która ma zabierać 400 podróżnych i zastąpi B777-300ER.

AF-KLM chce doprowadzić do tego, by do 2028 r. jej 64 proc. samolotów było nowej generacji. Zamówił dotąd 60 najmniejszych A220 i sto A320neo, ma do wymiany 33 B777-200 i flotę A330 pierwszej generacji: 15 w Air France i 11 w KLM. Wymiana 59 B777-300ER musi trochę poczekać, bo przewoźnik wydłużył z 20 do 25 lat okres ich amortyzacji. Jego flota ma też 33 B787, ale obie wersje (-9 i -10) są mniej atrakcyjne od A50 pod względem nośności.