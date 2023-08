Musiała wykupić wszystkie fistaszki na pokładzie Eurowings. Zaskakujący powód

Bez zwrotu pieniędzy

Cała sprawa mogłaby się tak zakończyć, ale Leah Williams uznała, że w czasie lotu powrotnego została źle potraktowana przez personel pokładowy Eurowings, skoro gdy leciała w drugą stronę nie było problemu ze spełnieniem jej prośby. Dlatego wielokrotnie próbowała się kontaktować z przewoźnikiem. Uważa, że należy jej się zwrot pieniędzy wydanych na orzeszki, skoro i tak zostały na pokładzie. Zwrotu nie otrzymała.

Ostatecznie, kiedy lotniczy portal Simple Flying zwrócił się do Eurowings z prośbą o komentarz do tego wydarzenia, linia odpowiedziała: „Leah Williams nie została zmuszona do wykupienia wszystkich fistaszków, jakie znajdowały się na pokładzie. Wprost przeciwnie, szefowa pokładu zaoferowała jej alternatywne rozwiązanie, czyli poinformowanie pasażerów siedzących obok niej, że jest osobą uczuloną. Pani Williams początkowo nawet zgodziła się na takie wyjście, ale i tak kupowała orzeszki” - czytamy w odpowiedzi przewoźnika.

Alergie są i będą

Eurowings dodały również, że ​​obsługują ponad 600 lotów dziennie, przewożąc ponad 80 tys. pasażerów. „Ponieważ przyczyn alergii i nietolerancji jest wiele, nie można wykluczyć obecności uczulonych pasażerów na pokładzie samolotu. Ogólnie posiłki i przekąski serwowane są podczas lotów Eurowings. Ponadto pasażerowie mogą wnosić na pokład własne jedzenie. Z tego powodu Eurowings nie może zagwarantować, że na pokładzie nie znajdą się produkty spożywcze, które mogą wywołać reakcję alergiczną, takich właśnie jak orzeszki ziemne. Ponadto ze względu na swoją konstrukcję (kształt, system klimatyzacji, wentylację itp.) nie jest także możliwe zapobieżenie gromadzeniu się śladów orzeszków ziemnych/orzechów (np. pozostałości z wcześniejszego lotu) pomimo regularnego i dokładnego sprzątania samolotu” - czytamy dalej.

To już drugi podobny incydent w Lufthansa Group. W lipcu 2023 r. portale lotnicze informowały o kobiecie z poważną alergią na orzeszki ziemne, która została wyśmiana przez personel Lufthansy, gdy poprosiła załogę o poinformowanie pozostałych pasażerów o swojej alergii. Ale po tym incydencie Lufthansa nie sprzedaje już orzeszków ziemnych podczas swoich lotów. Inni przewoźnicy, tacy jak Air Canada, oferują „strefy buforowe” dla pasażerów z poważnymi alergiami. To dlatego teraz Leah Williams nalega, aby również Eurowings zmieniły lub zaktualizowały swoje przepisy.