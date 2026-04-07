Proszę sobie wyobrazić jedną scenę, czyli krótkie spotkanie dwojga ludzi na emocjonalnym zakręcie. Ta sama scena powtarza się sto razy – za każdym razem z inną osobą.

Przez 24 godziny, bez przerwy, Magdalena Cielecka wracać będzie do tego samego momentu. Każde spotkanie trwa około dziesięciu minut. Nie ma prób ani wcześniejszych ustaleń – jest tylko punkt wyjścia i to, co wydarzy się między dwojgiem ludzi „tu i teraz”. W kulminacyjnym momencie partner musi podjąć decyzję: powiedzieć „zawsze cię kochałem” albo „nigdy cię nie kochałem”. To jedno zdanie za każdym razem zmienia wszystko.

Magdalena Cielecka będzie grać 24 godziny bez przerwy

Kamera wychwyci detale – spojrzenia, zawahania, drobne gesty – a widzowie będą obserwować, jak ta sama sytuacja za każdym razem układa się inaczej. Z powtórzeń nie rodzi się rutyna, tylko napięcie. Każda kolejna odsłona przynosi inne emocje, inne relacje, inne znaczenia. Można wejść w dowolnym momencie, zostać na jedną scenę albo na kilka godzin. Wracać. Porównywać. Zobaczyć, jak zmienia się rytm, jak zmienia się aktorka, jak zmieniają się ludzie, którzy pojawiają się obok niej.

Na scenie obok Magdaleny Cieleckiej pojawi się 100 uczestników wyłonionych w otwartym naborze. Nie trzeba mieć doświadczenia aktorskiego – liczy się gotowość do wejścia w krótkie, intensywne spotkanie.

Wcześniej projekt Nat Randall i Anny Breckon był prezentowany m.in. w Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku, podczas Holland Festival w Amsterdamie i Wiener Festwochen. W każdym miejscu ta sama scena działała inaczej – za każdym razem w innym kontekście: osobistym, kulturowym, lokalnym.

Londyńska odsłona z Ruth Wilson była dużym wydarzeniem–spektakl przedostał się z działów kulturalnych na pierwsze strony gazet, a przed teatrem ustawiały się kilkugodzinne kolejki. Projekt dostał też Evening Standard Theatre Editor’s Award.

Dominika Kulczyk

Integralną częścią polskiej realizacji „The Second Woman” jest otwarty nabór dla 100 mężczyzn, którzy pojawią się na scenie jako partnerzy Magdaleny Cieleckiej. Poszukiwani są uczestnicy w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu życiowym. Nie jest wymagane przygotowanie aktorskie – kluczowa jest gotowość do wejścia w krótką sytuację sceniczną na podstawie scenariusza, który aktorka powtórzy 100 razy.

Zgłoszenia przyjmowane są od 27.03 do 17.04 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Malta Festival. Spektakl będzie grany 26–27 czerwca. Start: 26 czerwca, godz. 18.00.

„The Second Woman” jest częścią międzynarodowego programu teatralnego Malta Festival. W Poznaniu pokazane zostaną m.in.. „Dystans” Tiago Rodriguesa, „This resting, patience” Ewy Dziarnowskiej oraz „La Mort de la Mer” duetu CocoRosie z udziałem Justyny Wasilewskiej.

- Program Malta Festival ma wspierać nas w drodze do równowagi, a ta wywodzi się z lepszego rozumienia siebie nawzajem. „The Second Woman” – wciągający teatralny maraton zbudowany z powtarzających się schematów, za każdym razem w nowej odsłonie, emocji czy intencji to doskonałe studium uważności i panorama odcieni męskości, której zbyt rzadko przyglądamy się z empatycznej perspektywy. Cieszę się, że Malta będzie przestrzenią tej szansy – mówi Dominika Kulczyk, mecenaska festiwalu, który odbędzie się w dniach 21–28 czerwca w Poznaniu.