Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wielki kryzys USA. Europa uczy się wojny

Gośćmi czternastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli: Rafał Michalski, analityk ds. USA oraz Juliusz Sabak z Portalu Obronnego.

Publikacja: 04.10.2025 20:00

Mateusz Grzeszczuk

W tym odcinku przyglądamy się sytuacji w Stanach Zjednoczonych, analizujemy konsekwencje zamknięcia rządu federalnego oraz decyzję o zwołaniu generałów z całego świata. W drugiej części rozmawiamy o modernizacji sił zbrojnych krajów Unii Europejskiej, zastanawiając się nad kierunkami rozwoju, kosztami i politycznymi konsekwencjami tych zmian.

Reklama
Reklama

USA. Paraliż rządu, rewolucja w armii

Rafał Michalski zwraca uwagę, że obecną sytuację w USA najlepiej rozumieć jako symptom głębszego kryzysu politycznego i gospodarczego. – To jest shutdown niesprowokowany przez Donalda Trumpa, a jego skutki „uderzą w każdego” – mówi Michalski, przypominając, że zamknięcie rządu odcina obywateli od usług administracyjnych, osłabia wzrost PKB (szacunki mówią o 0,1–0,2 pkt. proc. na tydzień) i potęguje niepewność ekonomiczną. Jego zdaniem konflikt wokół tak zwanej „One Big Beautiful Bill” ujawnia głębokie rozłamy w Partii Demokratycznej, między frakcją probiznesową a bardziej progresywną oraz brak spójnej strategii po porażkach wyborczych.

Czytaj więcej

Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie
Polityka
USA: Paraliż administracji trwa. Senat znów nie przełamał impasu

Równocześnie Michalski zwraca uwagę na bezprecedensowe decyzje Pentagonu: zwołanie generałów z całego świata i próbę „odnowy” armii zarówno w wymiarze moralno-organizacyjnym, jak i kontraktowym, co ma przygotować siły zbrojne na nowe wyzwania technologiczne. W efekcie kraj stoi przed dwiema nakładającymi się presjami – polityczną niestabilnością paraliżującą codzienną administrację i koniecznością szybkiej modernizacji sił zbrojnych, co razem tworzy poważne wyzwanie dla zdolności USA do prowadzenia długofalowej polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Czy Europa potrafi sama produkować broń?

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę Europa stanęła przed poważnym sprawdzianem bezpieczeństwa. – Cały czas czytamy, że i eksperci, i politycy przekonują nas, że Europa w ostatnich latach stanęła przed jednym z największych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa od końca zimnej wojny – mówił Mateusz Grzeszczuk. Wzrost wydatków na obronność nie jest jednak jednolity. – To zależy, bo nie mamy jednej Europy. Jak księgowa obliczy, tak. Wydatki na obronę to nie tylko same zakupy sprzętu – dolicza się emerytury wojskowych, budowę dróg i inne działania – dodaje Juliusz Sabak. Ekspert podkreśla, że problem nie ogranicza się do księgowości. Różnice w wydatkach procentowych i realnych między krajami są ogromne, a kwestie geograficzne wpływają na skłonność państw do inwestycji w bezpieczeństwo. – Im dalej od Rosji, tym mniejszy entuzjazm do zwiększania wydatków na obronność, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii – zauważa Sabak.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?
Publicystyka
Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

Ponadto odbudowa europejskiego przemysłu zbrojeniowego wymaga czasu i nakładów finansowych. – Brakuje nam czasu. Zmarnowaliśmy dużo czasu i rozmontowaliśmy dużą część przemysłu. Produkcja amunicji i sprzętu wymaga komponentów, maszyn, budynków, a to trwa od dwóch do pięciu lat – mówi Sabak. Jednocześnie przykład Ukrainy pokazuje, że szybkie decyzje i finansowanie mogą przynieść efekty. – Duża część tego, co widzimy, to są takie działania ad hoc… Drony są proste, a państwo zdejmuje blokady finansowania, ale rodzi to też inne problemy, np. korupcję – dodaje ekspert. W tym kontekście, zdaniem Sabaka, konieczna staje się europejska strategia obronna: „państwa unijne powinny zamawiać wspólnie około 40 proc. sprzętu wojskowego, a produkcja powinna być realizowana w Europie”. Tylko w ten sposób kontynent może realnie zabezpieczyć swoje interesy strategiczne i uniezależnić się od zewnętrznych dostawców.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Unia Europejska (UE) Miejsca Polska Osoby Donald Trump Technologie Drony Bezpieczeństwo USA amunicja Obronność geopolityka

W tym odcinku przyglądamy się sytuacji w Stanach Zjednoczonych, analizujemy konsekwencje zamknięcia rządu federalnego oraz decyzję o zwołaniu generałów z całego świata. W drugiej części rozmawiamy o modernizacji sił zbrojnych krajów Unii Europejskiej, zastanawiając się nad kierunkami rozwoju, kosztami i politycznymi konsekwencjami tych zmian.

USA. Paraliż rządu, rewolucja w armii

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1318
Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1317
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1316
Ukraiński czołg
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1315
Fot. peopleimages.com – Adobe Stock
Świat
Buduj z nami silniejszą Europę!
Reklama
Reklama
e-Wydanie