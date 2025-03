Coraz więcej instytucji zaczyna dostrzegać, że korzystanie z powszechnych aplikacji nie gwarantuje pełnej ochrony danych. Poślad zauważa: Docelowo właśnie dla tych organizacji, które zajmują się wrażliwymi informacjami, to jest na pewno też sygnał, że warto budować komunikatory, które takie właściwe zabezpieczenia mogą dać. Świadomość roli infrastruktury cyfrowej w kontekście strategicznym staje się kluczowa.

Trump i polityka przewidywalna, choć kontrowersyjna

W kontekście polityki handlowej Donalda Trumpa, Poślad zaznacza, że jego działania nie były zaskoczeniem. - Prezydent Trump startując w wyborach bardzo jasno przedstawiał swoją agendę, swoje plany i pomysły, które jak się później okazało, znalazły poparcie. Jego podejście do ceł i napięć z Chinami czy Europą było wpisane w jego strategię od początku kampanii - mówi.

USA vs Big Tech – pytanie o narzędzia

Amerykańska dyskusja o regulacji gigantów technologicznych staje się coraz bardziej intensywna. - To nie jest tak, że Amerykanie nie chcą regulować firm technologicznych. To bardziej pytanie o to, kto, w jakim zakresie i jakim narzędziem mieliby to robić - podkreśla Poślad. Różnice między USA a UE leżą głównie w kulturze politycznej i sposobie podejścia do rynku cyfrowego.

Poślad określa Unię Europejską jako poligon, na którym ścierają się interesy i modele cyfrowej gospodarki. - Europa próbuje wypracować własną ścieżkę między dominującymi modelami: liberalnym amerykańskim i kontrolnym chińskim. Europejskie inicjatywy, takie jak RODO czy Akt o Usługach Cyfrowych, stają się narzędziami wzmacniania cyfrowej niezależności - zauważa.