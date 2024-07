– Polska zaczęła wystosowywać polityczne żądania. Na Białorusi uważają, że podobna sytuacja jest niedopuszczalna – komentował Ryżankou.

Reżim nie chce uwolnić Andrzeja Poczobuta

– Nie potrzeba żadnych konsultacji z Polską, by ten kryzys zakończyć. To tylko i wyłącznie decyzja władz białoruskich, być może w porozumieniu z Rosjanami, żeby zaprzestać sprowadzania migrantów i mamienia ich obietnicami przerzutu na teren UE – mówi „Rzeczpospolitej” Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

– Z jednej strony Ryżankou mówi o tym, że chcą uregulować sytuację na granicy, a z drugiej mamy oświadczenie rzecznik prasowej podlaskiego oddziału Straży Granicznej mjr Zdanowicz, które mówi o tym, że nadal trwają agresywne działania migrantów, mimo że prób przekroczenia granicy wbrew przepisom jest mniej. Intencje Mińska są zatem nieszczere – dodaje. Uważa, że by siadać do stołu rozmów z Polską, białoruska strona musiałaby „pokazać faktyczną gotowość do negocjacji”. – Tymczasem nic nie zmienia się też w sytuacji więźniów politycznych, a z przebywającym w kolonii karnej Andrzejem Poczobutem znowu nie ma żadnego kontaktu. W obecnej sytuacji nie mamy zatem żadnego powodu do takich rozmów – uważa analityczka PISM.

Czy Chiny naciskają na Łukaszenkę? Ekspert uważa, że tak

Znany niezależny białoruski politolog Walery Karbalewicz uważa, że Łukaszenko mógł złagodzić swoją narrację wobec Polski pod wpływem Chin. – Po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach (poruszył tam temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, która może doprowadzić od wstrzymania tranzytu chińskich towarów do Europy drogą kolejową przez Białoruś – red.) tamtejszy MSZ nawoływał do porozumienia. Niezbyt często Chiny ingerują w konflikt innych, leżących daleko od Pekinu państw. To oświadczenie miało spore znaczenie. Strona białoruska nie mogła nie zareagować na to – mówi „Rzeczpospolitej” Karbalewicz. – Nie bez znaczenia pozostaje też to, że Białoruś ma nowego ministra spraw zagranicznych, który chce się wykazać przed Łukaszenką – twierdzi.

Zdaniem białoruskiego eksperta, łagodząc narrację, białoruski dyktator przygotowuje też rodaków do przyszłorocznych „wyborów” prezydenckich. – Widocznie chce poprawić wizerunek. Obecnie ma wizerunek człowieka, który tworzy żelazną kurtynę na zachodniej granicy i przekształca na Białorusi w oblężoną twierdzę. Myślę, że nie podoba się to nie tylko przeciwnikom Łukaszenki, ale i jego zwolennikom – konkluduje.