O wyroku informuje "The New York Times", powołując się na orzeczenie sądu. Dyrekcja Metropolitan twierdziła, że miała prawo odwołać 13 wystąpień Netrebko, ponieważ śpiewaczka odmówiła potępienia Putina za jego decyzję o zbrojnej agresji na Ukrainę. Stanowiło to tym samym złamanie warunki umowy.

Sędzia Howard Edelman stwierdził w orzeczeniu, że Netrebko zdecydowanie jest zwolenniczką Putina, ale ma do tego prawo i nie jest to złamaniem umowy.

Śpiewaczka domagała się od Metropolitan nie tylko odszkodowania za wyrzucenie ze sceny w 2022 r, ale też 400 tysięcy dolarów rekompensatę za nadchodzące sezony, o udziale w których negocjowała z teatrem, ale bez zawierania oficjalnej umowy. Sąd to roszczenie odrzucił.

NYT przypomina, że 3 marca 2022 roku - w tydzień po rosyjskiej napaści na Ukrainę, służba prasowa Metropolitan Opera poinformowała o odwołaniu występu Netrebko w przedstawieniu „Turandot” w związku z odmową publicznego wyrzeczenia się poparcia dla rozpętanej przez Kreml wojny. Wcześniej, bo 1 marca ubiegłego roku Bawarska Opera Państwowa przestała współpracować z Netrebko, z tego samego powodu.

30 marca 2022 roku Netrebko publicznie potępiła wypowiedziała się przeciw wojnie na Ukrainie, oświadczając, że nie popiera żadnego z rosyjskich polityków. Dodała, że od kilku lat mieszka i pracuje w Austrii. Po tym oświadczeniu, w kwietniu 2022 r Nowosybirski Teatr Opery i Baletu odwołał jej od dawna zapowiadany koncert. Od 7 stycznia śpiewaczka jest objęta ukraińskimi sankcjami dekretem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.