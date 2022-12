W opublikowanym w poniedziałek dekrecie Władimir Putin ustanowił funkcję swojego pierwszego zastępcy w Komisji Wojskowo-Przemysłowej, na czele której stoi prezydent Rosji. Na stanowisko przez Putina mianowany został wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej.

Z dekretu Putina wynika, że do Komisji Wojskowo-Przemysłowej dołączył także szef Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Aleksander Kurenkow, który zastąpił Igora Artemjewa, wieloletniego szefa Federalnej Służby Antymonopolowej.

Przewodniczącym Komisji Wojskowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej jest prezydent Rosji. Z kolei wicepremier, minister przemysłu i handlu Denis Manturow jest wiceprzewodniczącym komisji oraz pełni funkcję szefa kolegium, utworzonego w celu rozwiązywania bieżących kwestii.

W skład komisji wchodzą także minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew, a także szefowie Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji (Rosgwardii) ii inni.

Komisja Wojskowo-Przemysłowa Federacji Rosyjskiej powstała w 1999 r. jako Komisja do spraw wojskowo-przemysłowych rządu FR, pod obecną nazwą działa od 2006 r., od 2014 r. kieruje nią prezydent Rosji. To stały organ państwowy utworzony w celu organizowania polityki państwa w dziedzinie kompleksu wojskowo-przemysłowego i bezpieczeństwa kraju. W 2007 r. komisja otrzymała prawo formułowania zamówień państwowych w dziedzinie obronności, których roczna wartość wynosi ok. biliona rubli (64 mld zł).