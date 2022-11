W ubiegłym tygodniu Elon Musk kupił Twittera za 44 mld dol. Miliarder planuje zmiany na platformie, chce spopularyzować opcję Twitter Blue, która teraz będzie obejmować posiadanie zweryfikowanego konta. We wtorek napisał, że "obecny system panów i chłopów na Twitterze" rozstrzygający, kto otrzymuje, a kto nie otrzymuje "niebieski znaczek" to "bzdura".

Jak ogłosił Musk, usługa Twitter Blue ma teraz kosztować 8 dolarów miesięcznie. Miliarder zaznaczył, że cena w poszczególnych państwach ma być skorygowana według parytetu siły nabywczej.

Twitter ma już usługę subskrypcji o nazwie Twitter Blue, która została uruchomiona w czerwcu ubiegłego roku i oferuje dostęp do takich funkcji, jak możliwość edycji tweetów. Teraz, według zapowiedzi Muska, subskrybenci mają otrzymać pierwszeństwo w odpowiedziach, wzmiankach i wyszukiwarce Twittera, mają mieć możliwość publikowania "długich" filmów i materiałów dźwiękowych, zobaczą także o połowę mniej reklam niż pozostali użytkownicy.

Do tej pory weryfikacja kont na Twitterze była darmowa. Chodzi o niebieski znak kontrolny, wyświetlający się przy nazwie użytkownika. Ma on być gwarancją Twittera, że dane konto należy do prawdziwej, zweryfikowanej osoby lub instytucji. Obecnie Twitter jest darmowy dla większości użytkowników.

"Pod imieniem i nazwiskiem kogoś, kto jest osobą publiczną, pojawi się dodatkowy znacznik, co ma już miejsce w przypadku polityków" - zapowiedział we wtorek Elon Musk.

Jak przypomina agencja Reutera, ponad 80 proc. użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w niedawnej ankiecie, stwierdziło, że nie zapłaci za niebieski znaczek. Około 10 proc. wyraziło gotowość do płacenia 5 dolarów miesięcznie.

Musk jeszcze przed akwizycją zapowiadał, że zamierza zmienić politykę serwisu w zakresie weryfikacji kont. Miliarder deklarował również redukcję zatrudnienia. W czwartek Musk zwolnił dotychczasowego dyrektora generalnego Twittera Paraga Agrawala, dyrektora finansowego Neda Segala oraz szefową ds. prawnych i politycznych Vijayę Gadde. We wtorek dyrektor ds. obsługi klienta Sarah Personette ujawniła, że w piątek złożyła rezygnację.