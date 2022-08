W zamachu zginęła Daria Dugina, córka współautora współczesnego rosyjskiego imperializmu. Co o tym mówią w Rosji?

To wywołało wybuch histerycznej agresji wśród zwolenników wojny z Ukrainą. Propaganda mocno się uaktywniła, już oskarżono ukraińskich „terrorystów” i „nazistów”. Skala agresji w stosunku do Ukrainy znacznie się zwiększyła. Córka Dugina pojawiała się w telewizji, ale jej ojca kojarzy niewielu Rosjan. Myślę, że skończy się na demagogii i nie przełoży się to na decyzje polityczne.

Putin nie ogłosi powszechnej mobilizacji?

Na razie nic na to nie wskazuje, to negatywnie przełożyłoby się na nastroje społeczeństwa. Rosjanie słownie wojnę popierają, ale nie chcą w niej osobiście brać udziału. Nie chcą też brać odpowiedzialności za działania władz.

Kim jest Aleksander Dugin?

Jest teoretykiem rosyjskiego faszyzmu. Wykładał w szkołach zarówno dla oficerów, jak i wysokiej rangi urzędników. Jego idee w jakiejś postaci rozpowszechniły się wśród kierownictwa kraju. Nie wiem, czy miał wpływ na światopogląd Putina. W swoich pracach Dugin uzasadnia agresję, złość i nastroje antyzachodnie. Ale nawet w mających taką wizję środowiskach nie jest zbyt popularny, bo jest zbyt skomplikowany. Jego interpretacje i projekty geopolityczne nie są dla szeregowych patriotów Kremla. Zresztą Dugin kiedyś należał do środowisk alternatywnych, ale przeszedł do grona obrońców władz. Tak w Rosji często bywa. Niedawno w wywiadzie dla zagranicznej stacji nawoływał do zabijania Ukraińców.

Zachodnie media nazywają go „ideologiem Putina”. Jaką ideologię ma Kreml?

Nie sądzę, by był personalnym ideologiem Putina. Bo Putin nie ma własnej ideologii. To resztki rosyjskiego nacjonalizmu, który ukształtował się pod koniec XIX wieku oraz sowieckiej doktryny misjonarstwa. Do tego dochodzi idea euroazjatycka. Główne założenia – szczególna droga Rosji, wyjątkowa cywilizacja i konfrontacja z Zachodem.

Dla jakiej części rosyjskiego społeczeństwa ważna jest budowa imperium, ekspansja terytorialna i konfrontacja z Zachodem?

Dla sporej. Mały ubogi człowiek, zależny od władz, upokorzony i biedny, w ten sposób się dowartościowuje. Dla niego ważne jest bycie częścią „wielkiego państwa”.

Dugin od lat propagował integrację państw postradzieckich w ramach Unii Euroazjatyckiej. Ale żaden z sojuszników Kremla, poza Łukaszenką, nie poparł działań Rosji wobec Ukrainy. Zresztą białoruski dyktator oficjalnie nie uznał aneksji Krymu.

Bo te teorie nie pokrywają się z rzeczywistością. Wojnę przygotowały służby, które po swojemu interpretowały carskie i sowieckie dziedzictwo Rosji. To wszystko razem wzięte weszło do koncepcji Putina dotyczącej najazdu na Ukrainę. Jego plan „Noworosja” przepadł już w 2015 r. Teraz go reaktywują na znacznie większą skalę.

Ten plan też się nie powiedzie?

Trudno powiedzieć. Różne są prognozy. Eksperci wojskowi twierdzą, że zasoby Rosji, zwłaszcza ludzkie, są mocno ograniczone. Z drugiej strony Moskwa prowadzi całkowicie cyniczną i bezwzględną politykę, dzięki której ta wojna może się przeciągać.