– To nie jest coś, co tylko Polska czy Rumunia powinny wziąć na swoje barki. To jest odpowiedzialność międzynarodowa – powiedział amerykański prezydent podczas szczytu w Brukseli w ubiegłym tygodniu.

W USA uchodźcy mają być przyjmowani przez różne programy pozwalające na tymczasowy lub stały pobyt w tym kraju. Inicjatywa ta skierowana jest do Ukraińców, którzy mają rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tu obecnie około miliona osób pochodzenia ukraińskiego. Głównie w stanach: Nowy Jork, Pensylwania, Kalifornia i Waszyngton.

Stany Zjednoczone nie będą wysyłać samolotów do Europy, żeby przetransportować Ukraińców uciekających przed niebezpieczeństwem, jak to było w przypadku Afgańczyków po wycofaniu się wojska amerykańskiego z ich kraju.

Decyzja Białego Domu, by otworzyć granice dla Ukraińców, spotkała się z aplauzem obrońców praw imigrantów, jak i samych Ukraińców. Tym bardziej że władze amerykańskie ociągały się z decyzją przyjęcia uchodźców, wyrażając przekonanie, że Ukraińcy wolą pozostać w krajach europejskich, skąd bliżej mają do swojego kraju.

Dziennie na południowej granicy przechwycanych jest ponad 13 tysięcy migrantów, próbujących nielegalnie przedostać się na teren Stanów Zjednoczonych. Podczas, gdy większość Amerykanów i polityków z obu partii popiera przyjęcie uchodźców z Afganistanu i Ukrainy, migranci z południa nie spotykają się z podobnym zrozumieniem. Wielu republikanów było też przeciwnych przyjęciu 21 tysięcy uchodźców z Syrii w latach 2015–2018.

– Mam nadzieję, że nasza pomoc dla Ukraińców również pogłębi nasze otwarcie dla inne grupy uchodźców, którzy potrzebują schronienia – powiedziała w wywiadzie dla NYT Jenny Yang z World Relief, jednej z organizacji non profit, do której rząd zwrócił się o pomoc w przyjmowaniu uchodźców.

Otwarcie granic dla tysięcy Ukraińców nie będzie łatwe dla niedofinansowanego amerykańskiego systemu imigracyjnego, który jeszcze nie poradził sobie z rozpatrywaniem podań od poprzedniej fali uchodźców z Afganistanu, przyjętych we wrześniu ub.r.

Około 75 tysięcy Afgańczyków zostało sprowadzonych do Stanów w ramach programu pomocy humanitarnej. Jak donosi prasa, wielu ma problemy w poruszaniu się przez skomplikowany system imigracyjny, który – jak przyznaje amerykańska administracja – nie był przygotowany na nich.

Przed nimi, jak i ukraińskimi uchodźcami, miesiące jeżeli nie lata biurokracji, rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzania historii kryminalnej oraz badań medycznych. W ramach programu humanitarnego (humanitarian parole), Afgańczycy otrzymali pozwolenie na pracę, ale nie mogą ubiegać się o zieloną kartę, ani sprowadzać do USA członków rodziny.

Aby móc zapewnić sobie stały pobyt, muszą ubiegać się o azyl, a to kolejne kilka lat formalności urzędowych. Wielu z nich czeka na załatwienie formalności urzędowych w prowadzonych przez Amerykanów ośrodkach poza Stanami Zjednoczonymi.

Niektórzy eksperci twierdzą, że amerykańska administracja nie ma sprawnego długoterminowego planu dla ukraińskich rodzin osiedlających się w USA i czeka ich los taki jak innych uchodźców. Obecnie istniejący program przesiedlania uchodźców z ciągnącymi się latami procedurami biurokratycznymi nie jest przystosowany do niesienia natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysowych jak ta, z którą zmagają się Ukraińcy.

Setki Ukraińców próbują ubiegać się o wizy turystyczne do USA, które są trudne do zdobycia, bo wymagają udowodnienia, że aplikant nie wybiera się do Ameryki z zamiarem pozostania na stałe. Ukraińcy podejmują też próby przejścia przez granicę z Meksykiem, gdzie część wraz z migrantami z południa trafia do ośrodków deportacyjnych.