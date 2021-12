George Clooney przyznał, że odrzucił ofertę 35 milionów dolarów za jeden dzień pracy w reklamie linii lotniczych. „Rozmawiałem o tym z Amal [żona Clooney'a, jest prawniczką, zajmującą się prawami człowieka - przyp. red.] i wspólnie zdecydowaliśmy, że propozycja nie jest tego warta”.

Clooney powiedział, że podjął taką decyzję, ponieważ linia lotnicza jest powiązana z „krajem, który chociaż jest naszym sojusznikiem, to jednak czasem budzi wątpliwości. Pomyślałem więc: cóż, jeśli nie daje mi to spać, to znaczy, że nie jest tego warte’”.

Aktor opowiedział o tym w odpowiedzi na pytanie, czy kiedykolwiek uzna, że ma już wystarczająco dużo pieniędzy.

Majątek gwiazdora jest szacowany na ok. 500 mln dolarów.