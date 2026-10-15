Izraelska firma reklamowa Discover-Tech wykorzystywała reklamy internetowe do śledzenia użytkowników i instalowania oprogramowania szpiegowskiego – podał w czwartek Reuters. Reklamy mogły docierać do setek milionów osób, w tym użytkowników sieci należących do ONZ, NATO, Komisji Europejskiej, Pentagonu i innych instytucji.

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Discover-Tech wykorzystywała reklamy do szpiegowania internautów

Organizacja zajmująca się cyberbezpieczeństwem Citizen Lab oraz firma Confiant opublikowały raporty, z których wynika, że Discover-Tech umożliwiała izraelskim producentom oprogramowania szpiegowskiego dostęp do platform reklamowych takich firm jak Google, Comcast i Yandex.

Reklamy firmy, często przedstawiające zwykłe produkty, takie jak telefony czy słuchawki, pojawiały się na ponad 120 tys. stron internetowych i w 75 tys. aplikacji. Według Confiant Discover-Tech rozpowszechniała co najmniej 10 mln reklam dziennie, które mogły dotrzeć do setek milionów ludzi na całym świecie.

Złośliwe reklamy umożliwiały śledzenie użytkowników

Samo załadowanie reklamy na stronie lub aplikacji wystarczało do identyfikacji i śledzenia użytkownika, a niekiedy także do próby pozyskania jego numeru telefonu. Część reklam wykorzystywano do instalowania oprogramowania szpiegowskiego izraelskiej firmy Candiru, umieszczonej w 2021 r. na czarnej liście amerykańskiego resortu handlu za dostarczanie narzędzi używanych przeciw urzędnikom, dziennikarzom i aktywistom.

Udało się potwierdzić, że za pomocą tego oprogramowania w latach 2024–2025 zainfekowano 45 komputerów w katarskiej telewizji Al-Dżazira.

Reklamy pojawiały się w sieciach ONZ, NATO i Pentagonu

Złośliwe reklamy wyświetlały się także w sieciach ONZ, NATO, KE, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Pentagonu oraz instytucji rządowych kilkunastu państw. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te sieci zostały zhakowane.

Według Confiant szczególnie intensywnie rozpowszechniano reklamy na terytoriach palestyńskich, co dawało firmie szeroki wgląd w aktywność internetową ich mieszkańców.

Google usunął już Discover-Tech ze swoich platform reklamowych, a zrzeszenie europejskich firm zajmujących się reklamą cyfrową IAB Europe zawiesiło jej status zatwierdzonego dostawcy. Dostęp do swojej platformy zablokował jej również Comcast.