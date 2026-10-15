Pozwy mają wymusić na OpenAI zmiany w sposobie funkcjonowania ChatGPT w odniesieniu do dzieci.
Zdaniem władz stanowych OpenAI nie wdrożyło wystarczających zabezpieczeń, by chronić szczególnie podatnych na zagrożenia użytkowników, w tym dzieci. Jako przykłady „rażącego lekceważenia” bezpieczeństwa nieletnich wskazano zarówno niekontrolowane agenty sztucznej inteligencji firmy, które atakowały inne systemy, jak i przypadki, w których ChatGPT „nakłaniał” dzieci do popełnienia samobójstwa lub wyrządzenia krzywdy innym osobom.
Pozwy złożone w sądach stanowych mają na celu wymuszenie na OpenAI zmian w sposobie funkcjonowania ChatGPT w odniesieniu do dzieci. Stany domagają się również nakazu zwrotu przez firmę zysków wygenerowanych dzięki młodym użytkownikom.
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Agencja Bloomberga nazwała pozew „pierwszą tego rodzaju ponadpartyjną inicjatywą”, wyjaśniając, że prokuratorzy generalni z Arkansas, Arizony, Idaho, Montany, Iowa, Kansas, Zachodniej Wirginii i Nebraski złożyli indywidualne pozwy przeciwko OpenAI.
– OpenAI reklamowała ChatGPT jako narzędzie bezpieczne dla dzieci poniżej 13. roku życia, jednak „absolutnie nie jest on odpowiedni dla dzieci w tym wieku” – stwierdził prokurator generalny Nebraski Mike Hilgers. Z kolei prokurator generalna stanu Iowa Brenna Bird zwróciła się do firmy o zaprzestanie wydawania wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących jej praktyk w zakresie bezpieczeństwa.
Agencja Reutera przypomina, że jako pierwszy przeciwko OpenAI wystąpił prokurator generalny Florydy, wnosząc w czerwcu pozew oparty na podobnych zarzutach. Firma mierzy się także z dziesiątkami pozwów, w których zarzuca się, że ChatGPT przyczynił się do strzelanin lub innych aktów przemocy.
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