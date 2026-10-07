To w pewnym sensie dokończenie historii. Z rodziną Guya Gilboi-Dalala (rocznik 2001) rozmawiałem po raz pierwszy kilka tygodni po jego uprowadzeniu przez przez Hamas w czasie wielkiego ataku na Izrael 7 października 2023 r. Do spotkania doszło na plantacji granatów pod Aszkelonem, tuż przy granicy Strefy Gazy, czyli kilka, kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie Guya przetrzymywali terroryści. Ochotnicy pomagali farmerowi zbierać owoce, które zostały na drzewach, bo gastarbeiterzy, w tym Palestyńczycy, porzucili pracę z powodu wojny. Byli to prawie wyłącznie zwolennicy prawicy i Beniamina Netanjahu. Bardziej zaangażowani w akcję uwolnienia zakładników i bardziej dotknięci atakiem Hamasu byli przeciwnicy premiera, część zakładników angażowała się w dialog z Palestyńczykami.