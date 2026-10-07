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Ojciec izraelskiego zakładnika: Terroryści kazali mu sobie wykopać grób

Europa zapomniała o 7 października 2023 r. Odwraca się od Izraela. To głównie wynik presji imigrantów i muzułmanów. Mam nadzieję, że Europejczykom uda się odzyskać własną kulturę i tożsamość. Wiem, że w Polsce jest inaczej. Bardzo się z tego cieszę - mówi Ilan Dalal, ojciec izraelskiego zakładnika uprowadzonego trzy lata temu przez Hamas.

Publikacja: 07.10.2026 11:01

Zdjęcie ofiar w miejscu festiwalu muzycznego Nova, gdzie uczestnicy imprezy zostali zabici i porwani

Zdjęcie ofiar w miejscu festiwalu muzycznego Nova, gdzie uczestnicy imprezy zostali zabici i porwani podczas ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

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Jerzy Haszczyński

To w pewnym sensie dokończenie historii. Z rodziną Guya Gilboi-Dalala (rocznik 2001) rozmawiałem po raz pierwszy kilka tygodni po jego uprowadzeniu przez przez Hamas w czasie wielkiego ataku na Izrael 7 października 2023 r. Do spotkania doszło na plantacji granatów pod Aszkelonem, tuż przy granicy Strefy Gazy, czyli kilka, kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie Guya przetrzymywali terroryści. Ochotnicy pomagali farmerowi zbierać owoce, które zostały na drzewach, bo gastarbeiterzy, w tym Palestyńczycy, porzucili pracę z powodu wojny. Byli to prawie wyłącznie zwolennicy prawicy i Beniamina Netanjahu. Bardziej zaangażowani w akcję uwolnienia zakładników i bardziej dotknięci atakiem Hamasu byli przeciwnicy premiera, część zakładników angażowała się w dialog z Palestyńczykami.

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