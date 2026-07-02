Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek nad ranem na terenie kliniki LUP Helene von Bülow w Ludwigslust, niedaleko Schwerina (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu ognia o godzinie 4:28.

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Ogień w pokoju pacjenta

Jak donosi dziennik „Bild”, pożar wybuchł na najwyższej kondygnacji budynku, w którym mieści się oddział radiologii. Źródło ognia pojawiło się w jednym z pokojów, w którym przebywali pacjenci. Stamtąd płomienie szybko przedostały się na konstrukcję dachu placówki.

W momencie wybuchu pożaru w szpitalu przebywało 82 pacjentów. Jak relacjonują niemieckie media, pacjenci byli wywożeni z kliniki częściowo w łóżkach i na wózkach inwalidzkich. Pierwszej pomocy udzielono im na trawnikach oraz chodnikach przed płonącym szpitalem.

Ile osób zostało poszkodowanych?

Początkowe komunikaty napływające z miejsca zdarzenia mówiły o przynajmniej 34 osobach rannych. Po weryfikacji tych danych, rzeczniczka prasowa lokalnych władz oświadczyła, że ostatecznie nikt nie odniósł obrażeń w wyniku zatrucia dymem czy poparzeń.

Potwierdzono natomiast śmierć dwóch osób. Ofiary śmiertelne to pacjenci szpitala. Według doniesień policji, w trakcie akcji ratunkowej prowadzona była reanimacja przynajmniej jednej osoby.

Pożar został opanowany

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały liczne zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Rejon wokół szpitala został całkowicie zablokowany przez policję.

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Przedstawiciele lokalnych służb poinformowali, że ogień został ugaszony i sytuacja została opanowana. Straż pożarna przystąpiła do dogaszania konstrukcji. Ewakuowani wcześniej pacjenci zaczęli powracać do bezpiecznych, nienaruszonych przez pożar części szpitala.

Placówka LUP w Ludwigslust dysponuje łącznie 160 łóżkami i pełni funkcję szpitala ostrych przypadków.