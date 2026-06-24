Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują wyże, wpływ niżów zaznacza się głównie na krańcach południowo-zachodnich oraz w rejonie Skandynawii. Polska jest pod wpływem słabego wyżu, którego centrum przemieści się nad Niemcy i zachodnią Polskę. Z północnego zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarne morskie.

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Prognoza pogody na środę. Będzie coraz cieplej

W środę słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Suwalszczyźnie, około 26 st. C w centrum, do 30 st. C na zachodzie; chłodniej nad samym morzem, około 20 st. C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna od 12 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego.

Upalny czwartek w pogodzie. Na termometrach powyżej 30 st. C

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające do dużego. Na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 25 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 29 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie; nad samym morzem od 24 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Prognoza pogody dla stolicy. Nadchodzą upały

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna około 27 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 16 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 29 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-zachodni.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami dla trzech województw

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałami dla trzech regionów Foto: IMGW

Na tych terenach, w środę, termometry pokażą od 29 st. C do 31 st. C, a w czwartek temperatura wzrośnie 31 st. C lub nawet 34 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 st. C do 19 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać w środę o godz. 13 i potrwają do piątku do godz. 20.

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. „Ogranicz przebywanie na słońcu, pij dużo niegazowanej wody, nie pij alkoholu, nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie” – ostrzega RCB. Ważne jest również noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży, nakrycia głowy i stosowanie kremów z filtrem UV.

„Zadzwoń na numer 112, jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu – przyspieszony oddech, temperaturę, nudności, zawroty głowy, dreszcze” – apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.