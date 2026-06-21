Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 czerwca:

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Sybiha dziękuje Polakom. Ma też apel

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękował Polakom, sprzeciwiającym się zaostrzaniu napięć z Ukrainą.

„Chcę podziękować każdemu obywatelowi Polski, który zajął jasne stanowisko przeciwko eskalacji napięć z Ukrainą. Jesteśmy w pełni oddani temu samemu podejściu. Widzimy was i głęboko cenimy wasze wsparcie. Dla wielu Ukraińców daje to nadzieję na przyszłość naszych dobrosąsiedzkich relacji” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X. „Nasze narody są mądre; zawsze możemy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Łączy nas złożona historia, wspólna przyszłość oraz zagrożenie ze strony naszego odwiecznego wroga – Moskwy” – dodał Sybiha.

Słowa ukraińskiego szefa MSZ są reakcją na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że odesłał Karolowi Nawrockiemu najwyższe polskie odznaczenie państwowe.

Jest kandydat PiS na nowego RPO

Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Adam Borowski – opozycjonista z czasów PRL, przewodniczący warszawskiego klubu „Gazety Polskiej” – będzie kandydatem PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

– My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby jednak w tym trochę tak rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę, gorzej będzie z Senatem – powiedział Kaczyński. Jak zaznaczył prezes PiS, Polacy w czasach, gdy Adam Borowski byłby RPO, byliby „dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj”.

Kilkaset interwencji po burzach w Polsce

Sobota była kolejnym burzowym dniem w Polsce.

Rzecznik prasowy KG PSP st. kpt. Wojciech Gralec poinformował w rozmowie z TVN24, że w związku z trudną sytuacją strażacy musieli interweniować niemal 900 razy. – Połowa dotyczyła województwa dolnośląskiego – powiedział. – Od północy do niedzielnego poranka najwięcej takich zagrożeń odnotowano w województwie wielkopolskim – 109 i pojedyncze w innych województwach – dodał.

W sobotę oprócz Dolnego Śląska, najwięcej zdarzeń było w województwach wielkopolskim (155) i lubuskim (142). W województwie zachodniopomorskim odnotowano ich zaś 64.

Czytaj więcej Społeczeństwo Pomarańczowe alerty dla większości kraju. Nadchodzą burze i ekstremalny upał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alert II stopnia przed burzami dla 10 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stop...

Gigantyczny pożar w Kerczu. Podpalono terminal paliwowy

Na Krymie – okupowanym przez Rosję – doszło do serii eksplozji w różnych rejonach półwyspu.

Najwięcej doniesień mówi o Kerczu – ukraińskie drony zaatakowały tam bowiem terminal paliwowy w porcie, co doprowadziło do ogromnego pożaru. W związku z sytuacją wstrzymano m.in. ruch po Moście Krymskim.

W Sewastopolu, w rejonie przylądka Fiolent, w Biełogorsku i innych miejscowościach na Krymie ogłoszono w nocy alarm lotniczy.

Rosjanie zaatakowali Połtawę. 14 osób rannych, w tym 6 dzieci

Rosyjskie siły przeprowadziły atak rakietowy na Połtawę w środkowej Ukrainie. Według Państwowej Służby Ratunkowej tego kraju dwie osoby nie żyją. Jest też 14 rannych, w tym sześcioro dzieci.

Sekretarz Rady Miejskiej Połtawy Kateryna Yamshchykova poinformowała, że wszystkie osoby ranne w ataku trafiły do szpitala.

Pierwsze eksplozje było słychać w mieście tuż po godzinie 20.00 czasu lokalnego. Nie przekazano, jaki był cel rosyjskiego ataku. Yamshchykova zaznaczyła jednak, że w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 15 budynków mieszkalnych. Miały one ucierpieć „wskutek fali uderzeniowej po eksplozji”.

Połtawa to miasto liczące około 300 tys. mieszkańców, położone w obwodzie połtawskim w środkowej Ukrainie. Znajduje się około 120 kilometrów od granicy z Rosją i około 230 kilometrów od wschodniego frontu. Miasto oraz okoliczny region są regularnie celem rosyjskich ataków z użyciem dronów i rakiet.

Donald Trump o opłatach za tranzyt przez cieśninę Ormuz

Donald Trump zapowiedział w mediach społecznościowych, że Iran nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz ani w trakcie 60 dni zawieszenia broni, ani po tym okresie. Wskazał jednak, że jeśli porozumienie z Teheranem nie zostanie sfinalizowane, USA mogą takie opłaty nałożyć, by m.in. chronić swoich sojuszników.

„W cieśninie Ormuz nie będzie ŻADNYCH OPŁAT przez 60 dni w okresie zawieszenia broni i nie będzie ŻADNYCH OPŁAT po upływie 60-dniowego okresu, chyba że zostaną one nałożone przez Stany Zjednoczone Ameryki i na rzecz Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli porozumienie nie zostanie sfinalizowane, za usługi świadczone jako Anioł Stróż krajów Bliskiego Wschodu, w celu zarówno przeszłego, obecnego, jak i przyszłego zwrotu kosztów” – napisał amerykański przywódca w należącym do niego serwisie Truth Social.

Historyczny punkt Curaçao na mundialu

Curaçao zremisowało 0:0 z Ekwadorem zdobywając pierwszy punkt w historii swoich występów na mundialach. Bohaterem spotkania został 37-letni bramkarz Ekwadoru Eloy Room, który obronił 15 strzałów zmierzających w światło bramki drużyny z wyspy u wybrzeży Ameryki Południowej.

15 celnych strzałów Ekwadoru oznacza, że reprezentacja tego kraju niemal wyrównała rekord pod względem liczby celnych strzałów Belgii ze wspomnianego wyżej meczu (zabrakło jej do tego dwóch celnych uderzeń). Ekwador został też rekordzistą pod względem celnych strzałów oddanych w jednym meczu na mundialu (od 1966 roku, gdy takie szczegółowe statystyki są zbierane), jeśli chodzi o drużyny z Ameryki Południowej.

Czytaj więcej Piłka nożna Sensacja na mundialu. Historyczny punkt Curaçao Curaçao zremisowało 0:0 z Ekwadorem zdobywając pierwszy punkt w historii swoich występów na mundialach. Bohaterem spotkania został 37-letni bramkar...

Marne to jednak pocieszenie dla Ekwadorczyków, którzy po remisie z Curaçao muszą teraz pokonać Niemców, aby marzyć o wyjściu z grupy. Niemcy z kolei, po wygranej 2:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, dzięki remisowi w meczu Ekwadoru mogą już być pewni pierwszego miejsca w grupie E. Szanse na awans nadal ma jeszcze również Curaçao, które teoretycznie może zająć nawet drugie miejsce w grupie – musiałoby jednak wygrać z Wybrzeżem Kości Słoniowej.