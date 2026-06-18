Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 czerwca:

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Zmasowany atak dronów na Moskwę

W nocy na podejściach do Moskwy strącone zostały 52 drony – poinformował mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Po raz kolejny w ciągu ostatnich trzech dni zaatakowana została rafineria moskiewska znajdująca się w dzielnicy Kapotnia i należąca do Gazpromu. Jej zdolności przerobowe wynoszą 11 mln ton ropy rocznie.

„Kilka dronów zdołało dosięgnąć Rafinerii Moskiewskiej. Są podejmowane środki, by ograniczyć konsekwencje” – napisał Sobianin w mediach społecznościowych.

Wcześniej mer Moskwy pisał o uszkodzeniu centrum handlowo-targowe Sadowod na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Sobianin zaznaczył, że w ataku nikt nie ucierpiał.

W związku z atakiem dronów wszystkie podmoskiewskie lotniska (Wnukowo, Szeremietiewo, Domodiedowo i Żukowskij) wstrzymały działanie.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że dron uderzył w blok mieszkalny w podmoskiewskiej miejscowości Żukowskij. Według wstępnych doniesień w ataku nikt nie ucierpiał, ale wielopiętrowy blok mieszkalny został uszkodzony. Mieszkańców ewakuowano. Worobiow pisze też o pożarze centrum handlowego Biełaja Dacza w podmoskiewskich Kotielnikach. Pożar miał zostać wywołany przez spadające szczątki ukraińskich dronów.

Ukraińcy zaatakowali też skład paliw w obwodzie rostowskim. Mieszkańcy Gukowa, miejscowości na terenie obwodu, informują o pożarze, który wybuchł po uderzeniu dronów.

Gubernator obwodu rostowskiego poinformował, że w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Donald Trump podpisał porozumienie kończące wojnę z Iranem w Wersalu

Nie 19 czerwca w Genewie, jak pierwotnie planowano, ale 17 czerwca w Wersalu Donald Trump podpisał fizycznie porozumienie wstępne kończące wojnę z Iranem (wcześniej porozumienie zostało podpisane przez niego elektronicznie). Jednocześnie porozumienie w Teheranie podpisał prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Podpisanie porozumienia przez obu prezydentów oznacza, że wchodzi ono w życie w trybie natychmiastowym – co oznacza przerwanie walk na wszystkich frontach (w tym w Libanie, gdzie Izrael prowadzi działania przeciwko Hezbollahowi) i odblokowanie cieśniny Ormuz.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump podpisał osobiście porozumienie z Iranem w Wersalu Porozumienie wstępne kończące wojnę USA i Izraela z Iranem, które miało być podpisane przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a 19 czerwca w Genewie, z...

Wejście w życie porozumienia oznacza, że rozpoczynają się 60-dniowe negocjacje dotyczące kompleksowej umowy kończącej wojnę USA z Iranem. Umowa ta ma rozstrzygnąć przyszłość irańskiego programu nuklearnego.

Na czas negocjacji zawieszone zostają sankcje wobec Iranu, a kraj ten może swobodnie sprzedawać swoją ropę. Wstępne porozumienie nie przesądza też, czy żegluga przez wody cieśniny Ormuz będzie docelowo wolna od opłat – przesądza jedynie, że żadne opłaty nie będą pobierane od operatorów przechodzących przez nią statków w czasie, gdy trwać będą negocjacje pokojowe.

W porozumieniu pojawił się też zapis mówiący o stworzeniu mechanizmu, który zapewni 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu – choć Donald Trump podkreślił, że środki te nie będą pochodzić z USA.

Trump komentując podpisane porozumienie, podkreślił że ma ono wstępny charakter. – Jeśli im się nie spodoba, wrócimy do strzelania do nich, zrzucania bomb – zaznaczył.

Uzbekistan z historycznym golem na mundialu

Udział w rozgrywanym mundialu rozpoczął Uzbekistan – pierwszy kraj Azji Środkowej, który awansował na mistrzostwa świata. Uzbekistan mierzył się z Kolumbią i przegrał 1:3, ale zdobył swojego historycznego, pierwszego gola na mistrzostwach świata – strzelił go napastnik Abbosbek Fayzullayev. Dwa gole dla Kolumbii strzelił Luis Diaz, jednego Jaminton Campaz.