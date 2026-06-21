Profesor Antoni Dudek w rozmowie z Wirtualną Polską krytycznie ocenił posunięcia obu prezydentów w sprawie Orderu Orła Białego. W piątek Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, w reakcji na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Order został przyznany w 2023 r. przez Andrzeja Dudę. Zełenski w mediach społecznościowych zapowiedział zwrócenie odznaczenia. Z opublikowanego przez niego zdjęcia wynika, że ma zamiar zrobić to za pośrednictwem zwykłej firmy kurierskiej.

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W przeszłości Order Orła Białego odebrano tylko raz – w 1932 r. Wincenty Witos utracił odznaczenie w efekcie wyroku sądowego w tzw. procesie brzeskim. Odzyskał je jednak siedem lat później, na mocy amnestii ogłoszonej dekretem prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza.

Gest ukraińskiego prezydenta prof. Dudek odczytuje jako celowy. – Jest to demonstracja Zełenskiego, podobnie jak cały wpis, który temu towarzyszy, bo mógł to odesłać bez żadnego komentarza. Natomiast Karol Nawrocki chciał demonstracji, no to ją ma – powiedział historyk.

Prof. Antoni Dudek: Potworne błędy Zełenskiego i Nawrockiego. Historia im tego nie wybaczy

Pytany o formę zwrotu odznaczenia – kurierem, a nie za pośrednictwem np. ambasadora – Dudek prognozuje dalsze pogarszanie się stosunków. – Pewnie ten order powinien być (przekazany przez ambasadora – przyp. red.), ale to obrazuje stan relacji polsko-ukraińskich. Za chwilę będziemy mieli kolejne tego typu zniewagi ze strony ukraińskiej, dlatego że relacje są coraz gorsze. Jak ktoś się chce oburzać na Zełenskiego, to ma doskonały powód – dodał.

Profesor obciąża odpowiedzialnością obu prezydentów. – To, co się dzieje, uważam za potworne błędy zarówno Zełenskiego, jak i Nawrockiego. Historia im tego nie wybaczy. To będzie ciążyć na ich biografiach – podsumował.

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W odpowiedzi na decyzję Nawrockiego polskich odznaczeń zrzekli się m.in. szef MSZ Andrij Sybiha, który nazwał ją „strategicznym błędem Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja”, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador w Polsce Wasyl Bodnar. Odznaczenia zwrócili także byli prezydenci Ukrainy – Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.