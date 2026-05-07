Ulica w Rzeżycy, na którą miał spaść niezidentyfikowany dron
Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Māris Tūtins powiedział łotewskiemu radiu, że armia otrzymała w nocy kilka sygnałów o tym, że w przestrzeń powietrzną kraju mogły wlecieć obce statki powietrzne. Ostatecznie potwierdzono pojawienie się nad Łotwą dwóch dronów nieznanego pochodzenia, które wleciały na terytorium kraju znad terytorium Rosji.
Jeden z dronów miał uderzyć w skład paliw, który znajduje się w rejonie miasta Rzeżyca, ok. 40 km od granicy z Rosją. Wywołało to pożar, który jednak zgasł zanim na miejsce dotarli strażacy.
Dla trzech łotewskich powiatów – Balwy, Lucyn i Rzeżyca – ogłoszono alarm powietrzny. Mieszkańców tych powiatów wezwano do pozostania w domach, zamknięcia drzwi i okien oraz informowania pod numerem alarmowym 112 o wszelkich nisko latających, niezidentyfikowanych obiektach.
O 4.09 rano informacja o zagrożeniu z powietrza została wysłana na telefony komórkowe mieszkańców powiatów Lucyn i Balwy, a o 4.43 taką informację otrzymali mieszkańcy powiatu Rzeżyca – podaje litewski nadawca LSM.
LSM podaje, że w Rzeżycy słychać było dźwięk przelatujących dronów i samolotów zanim jeszcze mieszkańcy otrzymali informację o zagrożeniu powietrznym. W związku z z incydentem działania podjęły łotewskie, mobilne grupy przeciwlotnicze poderwano też myśliwce strzegące przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi (w ramach misji NATO Air Policing).
W związku z zagrożeniem w powiecie Rzeżyca odwołano 7 maja zajęcia we wszystkich placówkach edukacyjnych.
O 5.30 Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że dwa drony spadły na terytoriu kraju. Szczątki jednego znaleziono a drugi miał uderzyć w skład paliw, który znajduje się przy ulicy Komunālā w Rzeżycy.
