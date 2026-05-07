Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Māris Tūtins powiedział łotewskiemu radiu, że armia otrzymała w nocy kilka sygnałów o tym, że w przestrzeń powietrzną kraju mogły wlecieć obce statki powietrzne. Ostatecznie potwierdzono pojawienie się nad Łotwą dwóch dronów nieznanego pochodzenia, które wleciały na terytorium kraju znad terytorium Rosji.

Reklama Reklama

Alarm powietrzny dla trzech powiatów na Łotwie

Jeden z dronów miał uderzyć w skład paliw, który znajduje się w rejonie miasta Rzeżyca, ok. 40 km od granicy z Rosją. Wywołało to pożar, który jednak zgasł zanim na miejsce dotarli strażacy.

Dla trzech łotewskich powiatów – Balwy, Lucyn i Rzeżyca – ogłoszono alarm powietrzny. Mieszkańców tych powiatów wezwano do pozostania w domach, zamknięcia drzwi i okien oraz informowania pod numerem alarmowym 112 o wszelkich nisko latających, niezidentyfikowanych obiektach.

O 4.09 rano informacja o zagrożeniu z powietrza została wysłana na telefony komórkowe mieszkańców powiatów Lucyn i Balwy, a o 4.43 taką informację otrzymali mieszkańcy powiatu Rzeżyca – podaje litewski nadawca LSM.

LSM podaje, że w Rzeżycy słychać było dźwięk przelatujących dronów i samolotów zanim jeszcze mieszkańcy otrzymali informację o zagrożeniu powietrznym. W związku z z incydentem działania podjęły łotewskie, mobilne grupy przeciwlotnicze poderwano też myśliwce strzegące przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi (w ramach misji NATO Air Policing).

W związku z zagrożeniem w powiecie Rzeżyca odwołano 7 maja zajęcia we wszystkich placówkach edukacyjnych.

O 5.30 Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że dwa drony spadły na terytoriu kraju. Szczątki jednego znaleziono a drugi miał uderzyć w skład paliw, który znajduje się przy ulicy Komunālā w Rzeżycy.

Więcej informacji wkrótce