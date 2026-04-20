Zmiany społeczne, demografia, migracje, zdrowie, edukacja, nierówności społeczne – to tylko część wyzwań, które będą mieć znaczący wpływ na współczesne społeczeństwa. Dawniej powiedzielibyśmy, że ich podjęcie to zadanie dla państwa. Coraz częściej jednak zdajemy sobie sprawę, że skala problemów, przed którymi stoimy, wymaga fundamentalnej zmiany myślenia.

Filantropia strategiczna nie jest pojęciem nowym, ale w obliczu wspomnianych wyzwań, jej znaczenie rośnie. Biznes coraz częściej podejmuje realizację projektów w kluczowych społecznie obszarach. Jednorazowe działania filantropijne, doraźne akcje i krótkoterminowe projekty tracą na znaczeniu. Wygrywa myślenie, że, aby działać skutecznie, trzeba tworzyć strategie, planować długoterminowo, dobierać właściwych partnerów, a na koniec – mierzyć efekty działań, by wyciągać wnioski na przyszłość.

Filantropia coraz częściej funkcjonuje w trójkącie biznes – instytucje publiczne – organizacje pozarządowe. Jak zachować równowagę w takim systemie? Jakie zadania powinien przejmować biznes, a które powinny pozostać domeną państwa? Jak zbudować prawdziwe partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, by wykorzystać wiedzę i doświadczenie, którymi dysponują? I wreszcie – w jaki sposób strategicznie planowana filantropia może pomóc w tworzeniu społeczeństwa odpornego na wstrząsy i kryzysy, które stały się częścią współczesnego świata?

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego debata na temat roli filantropii strategicznej zapowiada się wyjątkowo ciekawie, a to dzięki uczestnikom i uczestniczkom, którzy podzielą się swoją wiedzą. W sesji zaplanowanej na 22.04.2026 w godzinach 12:30-14:00. będziemy gościć:

Andreja Kiskę, byłego prezydenta Słowacji, przedsiębiorcę i filantropa

Joannę Gajdę-Wróblewską,prezeskę Fundacji BNP Paribas

Agnieszkę Han, wiceprezeskę zarządu, Hasco-Lek SA

Katarzynę Przewęzikowską, Head of External Communications and CSR, Grupa Żabka

Mirosława Proppé, prezesa WWF Polska

Michała Brauna, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ryana Turnera, międzynarodowego konsultanta w dziedzinie filantropii

Mirellę Panek-Owsiańską, dyrektorkę ds międzynarodowych EEC, Grupa PTWP.

Sesja „Filantropia strategiczna" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 12.30-14.00.