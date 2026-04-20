Ustawa porządkuje system, wyodrębnia podmioty odpowiedzialne za jego tworzenie, oraz podmioty na rzecz których działa system. Co wyjątkowo ważne, jest to system komplementarny i uniwersalny, a jego główną cechą jest przygotowanie do automatycznego transferu instytucjonalnego i funkcjonalnego z systemu ochrony ludności na rzecz systemu jej obrony. Ustawa precyzuje listę i zakres odpowiedzialności podmiotów tworzących system, nakłada na nie obowiązki związane z „poszerzeniem”, „domykaniem” systemu i jego finansowanie.

Wiosna 2026 roku to dobry moment, by przyjrzeć się stanowi wdrożenia zapisów ustawy. Sprawdzić stan świadomości uczestników sytemu, ich gotowość do realizacji zadań nałożonych przez ustawę. Służyć temu będzie debata podczas EKG 2026. Postawimy ważne pytania. Czy system jest sprawny w kontekście aktualnych i przewidywanych zagrożeń? Gdzie mamy do czynienia z niedociągnięciami, lub lukami regulacyjnymi. Przyjrzymy się „cyklowi bezpieczeństwa”; od poziomu planów reagowania do ciągłości działania. Sprawdzimy jakie wnioski wyciągnęło państwo polskie i jego instytucje z doświadczeń wojny w Ukrainie, oraz praktyk innych państw, zwłaszcza wschodniej flanki NATO.

Porozmawiamy też o partnerstwach lokalnych i regionalnych w sytuacjach kryzysowych. Przetestujemy pojmowanie i percepcję obowiązków samorządów w zakresie planowania, edukacji i infrastruktury. Skupimy się na problemie wykorzystania nowych technologii w budowaniu odporności lokalnej; edukacji i przeciwdziałaniu dezinformacji. W debacie wezmą udział zarówno odpowiedzialni za system urzędnicy centralni i lokalni, jak i najwyższej miary eksperci.

Debata pod hasłem „Obrona cywilna" odbędzie się 24 kwietnia 2026 r. w godzinach 9.30-11.00.