Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 21.30 czasu lokalnego. Policja hrabstwa Derbyshire (środkowa Anglia) poinformowała, że incydent miał miejsce na ulicy Friar Gate w centrum miasta.

Z oświadczenia wydanego przez policję wynika, że wkrótce po tragedii funkcjonariusze zatrzymali pojazd Suzuki Swift koloru czarnego, który, ich zdaniem, prawdopodobnie brał udział w zdarzeniu.

Derby. Samochód wjechał w pieszych, kierowca został zatrzymany przez policję

W komunikacie czytamy, że kierujący pojazdem, opisany jako mężczyzna po trzydziestce, został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Ani policja, ani brytyjskie media nie podają, czy w Derby doszło do wypadku, czy może kierowca celowo wjechał w pieszych.

Ratownicy medyczni udzielili rannym pomocy na miejscu, następnie poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Część osób, które ucierpiały, odniosła poważne obrażenia.

Podkreślając, że dochodzenie jest na wczesnym etapie, policja zaapelowała do świadków o zgłaszanie się z informacjami dotyczącymi zdarzenia. „Pragniemy zapewnić mieszkańców, że nie stwierdziliśmy dalszego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego” – czytamy w komunikacie.

Brytyjska policja nie podała, czy sprawca działał celowo (fot. ilustracyjna) Foto: REUTERS/Isabel Infantes

Świadek zdarzenia: Nie wierzę, że coś takiego mogło się zdarzyć

Cytowany przez „Derby Telegraph” świadek powiedział, że miejsce zdarzenia przypominało scenę z horroru. – Wyszliśmy zza rogu i wszędzie byli ludzie. Szybko zorientowaliśmy się, że stało się coś złego – relacjonował rozmówca gazety, dodając, że ranni leżeli na chodniku i na ulicy.

– To takie smutne, wszyscy są wstrząśnięci. Ludzie płakali, po prostu nie wierzę, że coś takiego mogło się zdarzyć – dodała inna osoba.

Reporter „Derby Telegraph” zaznaczył, że późnym wieczorem w części centrum Derby panowała cisza, choć o tej porze w sobotę w miejscu tym przebywa wielu studentów i mieszkańców, korzystających z atrakcji nocnego życia.

Na wydarzenia w Derby zareagowali politycy. Reprezentująca okręg Derby North w Izbie Gmin Catherine Atkinson wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że jest głęboko wstrząśnięta doniesieniami o tym, że w „poważnym incydencie” ucierpieli ludzie. „Myślami jestem z poszkodowanymi i jestem wdzięczna służbom ratunkowym” – dodała.

Baggy Shanker, deputowany z Derby South, oświadczył, że myślami jest z „wszystkimi, których to zdarzenie dotknęło, oraz z ich bliskimi”.