Na drugim końcu znajduje się natomiast „hardmaxxing”. Jego zwolennicy w pogoni za idealnym wizerunkiem są gotowi na wszystko. Jak podaje BBC, młodzi mężczyźni poddają się operacjom szczęki lub próbują ją rzeźbić na własną rękę. Wszystko po to, by osiągnąć supermęski wygląd, który przypomina rysy neandertalczyka.

Prekursorzy lookmaxxingu. Dla wyglądu gotowi na wszystko

Jednym z influencerów, który zapoczątkował trend jest Braden Peters, znany jako Clavicular. 20-latek stał się wzorem dla grupy zapatrzonych w siebie młodych mężczyzn. Jego wygląd określany jest jako „10/10” dzięki ostro zarysowanej szczęce i symetrycznej twarzy. Jego ideałem jest natomiast aktor Matt Bomer. By się do niego upodobnić Peters zamierza poddać się operacji osteotomii dwuszczękowej.

Clavicular przypisuje swój wygląd działaniom, przed którymi przestrzegają lekarze – między innymi przyjmowaniu testosteronu od 14. roku życia, a także – jak twierdzi – uderzaniu młotkiem w kość szczęki, aby rzekomo zmienić jej kształt. Treści prezentowane przez niego i jego naśladowców sprawiły, że looksmaxxing wyszedł z niszowych subkultur. Zależy mu na tym, by jego obsesja na punkcie męskiego wizerunku weszła do mainstreamu.

Looksmaxxerzy, czyli uzależnieni od ocen. „Jeśli to ogarnę, będę miał 9/10”

„Looksmaxxerzy” w ocenie swojego wyglądu stosują oceny. Jeśli nie pracują nad wyglądem i nie pasują do estetyki, ryzykują niską punktacją, która oznacza, że nie są przystojni.

Marvin, z którym rozmawiała stacja BBC, ocenia się na „solidne 7/10”. Uważa jednak, że może sporo poprawić. – Nie jestem zadowolony z cery, mam worki pod oczami, a linia szczęki mogłaby być lepsza – mówi Marvin. – Jeśli to ogarnę, będę miał 9/10 – dodaje.