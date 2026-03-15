„Iran miał w planach przejęcie całego Bliskiego Wschodu i całkowite unicestwienie Izraela. Tak jak sam Iran, te plany są obecnie martwe” – napisał 14 marca Donald Trump w należącym do niego serwisie Truth Social. Wcześniej Trump informował o przeprowadzeniu jednego z najpotężniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu i zniszczeniu wszystkich obiektów wojskowych na wyspie Chark. Położona u wybrzeży Iranu wyspa Chark ma ogromne znaczenie dla irańskiej gospodarki, ponieważ to tam znajduje się główny terminal naftowy Iranu i to stamtąd Iran wysyła większość eksportowanej przez siebie ropy.

Mimo deklaracji Trumpa, iż Iran został już pokonany oraz szacunków sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, który twierdzi, że Iran stracił 90 proc. potencjału jeśli chodzi o pociski balistyczne i 95 proc. potencjału, jeśli chodzi o drony, Teheran nadal przeprowadza ataki powietrzne na Izrael i bliskowschodnie państwa, które są sojusznikami USA. Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei w swoim pierwszym publicznym oświadczeniu zapowiedział dalsze ataki na państwa w Zatoce Perskiej, podtrzymał decyzję o blokadzie Cieśniny Ormuz, kluczowej dla eksportu bliskowschodniej ropy oraz zapowiedział pomszczenie ofiar nalotów w Iranie, w szczególności uczennic szkoły podstawowej w Minab, które zginęły w nalocie przeprowadzonym pierwszego dnia wojny.

USA i Izrael chcą powstrzymać Iran przed budową broni atomowej

Przed rozpoczęciem wojny z Iranem USA prowadziły negocjacje z Teheranem ws. zawarcia nowego porozumienia nuklearnego, które miałoby zastąpić porozumienie z 2015 roku między Iranem a mocarstwami zachodnimi, które to porozumienie Trump jednostronnie wypowiedział w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. USA domagały się, aby Iran zrezygnował ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, elementem negocjacji miało też być ograniczenie irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza jeśli chodzi o rozbudowę arsenału pocisków balistycznych. Ostatnia runda negocjacji odbyła się 26 lutego, na dwa dni przed rozpoczęciem powietrznych ataków USA i Izraela na Iran.