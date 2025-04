Państwo w państwie. Miliony za śmieci na koszt mieszkańców gminy.

Tymczasem nielegalny proceder opiera się na tym, że część kontenerów z odpadami od prywatnych przedsiębiorców zjeżdża w pierwszej kolejności do bazy. Tam śmieci wysypywane są do hali, gdzie w sposób nielegalny składuje się je i sortuje. Następnie nieuczciwy przedsiębiorca „dopycha” odpady ze swojej działalności na rzecz prywatnych firm do śmieciarki z odpadami mieszkańców gminy.

Nieskuteczne kontrole urzędników w firmie wywożącej odpady

Kontrole przeprowadzane przez samorządy nie wykazały nieprawidłowości. Urzędnicy tłumaczą to koniecznością zapowiadania wizyt kontrolnych, co Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kwestionuje. Dodatkowo według informatora Józef W. otwarcie mówił o łapówkach. Procent od każdej wystawionej faktury trafiał do urzędników.

Czy w gminach południowej Wielkopolski funkcjonuje układ, który pozwala przymykać oczy na śmieciowy przekręt? Kto naprawdę płaci za nielegalne odpady? I czy mieszkańcy dowiedzą się, co dzieje się za kulisami ich rachunków za śmieci?

