Sondaż w USA. Czy Amerykanie rzeczywiście chcieliby deportacji wszystkich nielegalnych migrantów?

Pierwsze rozporządzenie Donalda Trumpa zaskarżone Koalicja organizacji broniących praw człowieka zaskarżyła rozporządzenie wykonawcze podpisane 20 stycznia przez Donalda Trumpa.

Najbardziej radykalne plany Donalda Trumpa mniej popularne

Trump rzadko podaje szczegóły, gdy wzywa do masowych deportacji – czytamy w opracowaniu – ale badanie wskazuje, że wielu Amerykanów ma mieszane uczucia, co do masowych łapanek osób przebywających w USA nielegalnie. Deportacja imigrantów, którzy przebywają w USA nielegalnie, ale nie popełnili przestępstw z użyciem przemocy, budzi duże kontrowersje i dzieli uczestników badania. Ok. 40 proc. dorosłych Amerykanów popiera takie rozwiązanie, mniej więcej tyle samo jest mu przeciwnych.

Pomysł zmiany amerykańskiej konstytucji tak, by znieść prawo ziemi, czyli by dzieci urodzone w USA nie otrzymywały automatycznie obywatelstwa, poparło ok. 30 proc. badanych. Połowa z uczestników sondażu jest temu przeciwna, zaś 20 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Sondaż AP-NORC na reprezentatywnej dla populacji Stanów Zjednoczonych grupie 1147 dorosłych Amerykanów przeprowadzono w dniach 9-13 stycznia. Margines błędu wynosi 3,9 punktu procentowego.