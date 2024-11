Anomalia opadów natomiast będzie w listopadzie ujemna dla większości Polski. Jedynie w północnej części kraju opady będą w normie.

Wyjątkowo ciepły styczeń? Pogoda długoterminowa na najbliższe miesiące

Według prognoz IMGW w grudniu na przeważającym obszarze kraju można spodziewać się dodatniej anomalii średniej temperatury wynoszącej od 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Na południowym wschodzie będzie to od 0,5 do 1 stopnia powyżej normy.

Z kolei w styczniu 2025 roku niemal w całym kraju możemy spodziewać się średniej temperatury od 1,5 do 2 stopni powyżej normy, natomiast na północnym wschodzie nawet od 2 do 2,5 stopnia powyżej normy.

Luty przyszłego roku także będzie cieplejszy niż zwykle – od 1 do 1,5 stopnia Celsjusza na południu do 1,5 do 2 stopni na pozostałym obszarze kraju.

Zarówno grudzień, styczeń, jak i luty będą w normie w przypadku sumy opadu, co oznacza, że wahania będą nieznaczne. Jedynie na północnym zachodzie w styczniu anomalia może wynieść odrobinę powyżej normy. Natomiast w lutym taka anomalia może pojawić się miejscami na zachodzie, południowym zachodzie i południu.